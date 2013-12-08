Нужно довольно много людей. Темы разные. Свободный график. Я выдаю основные тематики, Вы пишите на неограниченные темы. Есть инструкция, все поясню. Для новичков хорошо подойдет. Оплата невысокая. Статей нужно много, оплата гарантированная. Сроков нет, присылаете ...
Служебная информация о сайте на английском
Необходимо выполнить описание служебных страниц (теги, поиск, содержание, контакты) и самого сайта.
Описание выполнить в двух видах: для размещения на самой странице и для мета-тегов страниц description. Текст сначала написать на русском, после одобрения - перевести на английский. Также необходимо проверить несколько страниц сайта и исправить слоган.
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