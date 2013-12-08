Служебная информация о сайте на английском

Необходимо выполнить описание служебных страниц (теги, поиск, содержание, контакты) и самого сайта.

Описание выполнить в двух видах: для размещения на самой странице и для мета-тегов страниц description. Текст сначала написать на русском, после одобрения - перевести на английский. Также необходимо проверить несколько страниц сайта и исправить слоган.