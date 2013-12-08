Служебная информация о сайте на английском

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Завершен1 заявка119 просмотров

Необходимо выполнить описание служебных страниц (теги, поиск, содержание, контакты) и самого сайта.

Описание выполнить в двух видах: для размещения на самой странице и для мета-тегов страниц description. Текст сначала написать на русском, после одобрения - перевести на английский. Также необходимо проверить несколько страниц сайта и исправить слоган.

11 лет назад
visart2
Артем 
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$64
5 дней
Задание выполнено на очень высоком уровне и в срок. Мне очень понравилось, буду обращатся еще.
Очень понравилось работать с Артемом - четкое задание, своевременная оплата. Спасибо, обращайтесь!

Заявки фрилансеров

Anna_B
Анна 
38 лет
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Была
месяц назад
11 лет назад

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