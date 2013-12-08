Нужен копирайтер (письма в рассылку)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки266 просмотров

Доброго времени суток, копирайтеры!

Для проекта необходима серия писем в Email-рассылку. Тема - косметология. Исполнитель должен хорошо разбираться в указанной теме и знать схему написания писем для рассылки.

Тексты должны быть грамотные, структурированные, легко читаемые. К каждой статье нужно будет подобрать не менее 3 картинок. Обязательны примеры уже написанных вами писем.

За 1000 символов без пробелов - 40 руб. Расчёт по Вебмани.

Жду Ваших заявок и примеров.

С уважением, Татьяна

11 лет назад
Tatum
49 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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