Нужен копирайтер (письма в рассылку)

Доброго времени суток, копирайтеры!

Для проекта необходима серия писем в Email-рассылку. Тема - косметология. Исполнитель должен хорошо разбираться в указанной теме и знать схему написания писем для рассылки.

Тексты должны быть грамотные, структурированные, легко читаемые. К каждой статье нужно будет подобрать не менее 3 картинок. Обязательны примеры уже написанных вами писем.

За 1000 символов без пробелов - 40 руб. Расчёт по Вебмани.

Жду Ваших заявок и примеров.

С уважением, Татьяна