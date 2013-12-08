Нужно довольно много людей. Темы разные. Свободный график. Я выдаю основные тематики, Вы пишите на неограниченные темы. Есть инструкция, все поясню. Для новичков хорошо подойдет. Оплата невысокая. Статей нужно много, оплата гарантированная. Сроков нет, присылаете ...
Нужен копирайтер (письма в рассылку)
Доброго времени суток, копирайтеры!
Для проекта необходима серия писем в Email-рассылку. Тема - косметология. Исполнитель должен хорошо разбираться в указанной теме и знать схему написания писем для рассылки.
Тексты должны быть грамотные, структурированные, легко читаемые. К каждой статье нужно будет подобрать не менее 3 картинок. Обязательны примеры уже написанных вами писем.
За 1000 символов без пробелов - 40 руб. Расчёт по Вебмани.
Жду Ваших заявок и примеров.
С уважением, Татьяна
Заявки фрилансеров
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