Необходимо сделать описание сервиса wordstat.yandex.ru со скриншотами. Объем порядка 5 страниц
Сделать описание биржи sape
Необходимо сделать описание биржы ссылок sape. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал.
Объем 5-10 страниц
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать текст, порядка 10 страниц, по приведенному плану. • История развития сети Интернет (превращение сети в рекламную площадку) • Аудитория интернета • Виды интернет сайтов (коммерческие, некоммерческие и т.п.) • Основные ...Завершен11 лет назад
требуется провести описание интернет площадок(с англ. на русский). Одно описание не менее 1500 збп. Оплата по факту выполнения и сдачи. Детали в личке.Завершен11 лет назад
- $500
Необходимо создать описания для товаров автомобильной тематики. Описания должны быть написаны грамотно, с высокой степенью уникальности. Просьба в своих заявках указывать адекватную цену за написание 1000 символов текста бп.Копирайтинг25 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравсвуйте. Нужен исполнитель для написания копирайта на финансовую тематику (форекс, банки, вложения, инвестиции и т.д.). Работы много. Оплата 1.5 $ / 1 к знаков.Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
Задачи: тематический постинг, комментирование, развитие аккаунтов. 1. Написание поста на определенную тематику: 1000 знаков - 100 рублей 2000 знаков - 150 рублей 3000 знаков и выше ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
На постоянную или частичную занятость требуется копирайтер с большим опытом написания продающих текстов. Тематика – самооборона, уверенность в себе (www.rubulat.ru). Готовы платить очень достойные деньги за качественную работу. Пожалуйста, ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Ищу копирайтера. Тематика: кредиты. Оплата до 1$ за 1000 знаков б.п. До 20 статей в день. Контакты у меня в профиле. Писать только в скайп, либо в проект!Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Требуется текст новогоднего поздравления клиентам компании. Формально компания называется Гео Менеджер Трейд, но клиенты ее знают как Орион Мониторинг. Поздравление необходимо от лица компании, клиенты компании это либо руководители транспортных компаний, либо начальники "транспортного цеха" ...Завершен11 лет назад
Нужен очень способный и грамотный копирайтер для постоянного сотрудничества. Когда есть задания необходимо сдавать минимум 6 000 символов без пробелов в сутки. Важно строгое соблюдение сроков. Работа сдана не ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад