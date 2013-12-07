Сделать описание биржи sape

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Закрыт4 заявки113 просмотров

Необходимо сделать описание биржы ссылок sape. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал.

Объем 5-10 страниц

11 лет назад
franklin90
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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