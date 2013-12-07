Ищу копирайтера

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Закрыт10 заявок403 просмотра

Здравствуйте! Ищу копирайтера. Тематика: кредиты. Оплата до 1$ за 1000 знаков б.п. До 20 статей в день.

Контакты у меня в профиле. Писать только в скайп, либо в проект!

11 лет назад
rakitinalex
Александр 
31 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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