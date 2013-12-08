10 статей на женскую тему

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки149 просмотров

Требуется написать 10 статей по женской тематике со сроком сдачи завтра до 15.00.

Будет выбран 1 или 2 исполнителя.

Предпочтение отдается женщинам с портфолио, имеющим опыт в данном области.

Объем статей - 3000 знаков. Без воды, очень структурировано.

Оплата - 200 руб. за статью.

От вас: высокая грамотность, опыт, портфолио, 100% уникальность (никакого рерайта).

Просьба НЕ оставлять заявки тем, кто не располагает временем и сомневается в своих силах и грамотности.

11 лет назад
fimiamma
45 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

LadyAdel
Галина 
41 год
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Заказ выполнен качественно и в очень сжатые сроки, что и было необходимо. Галина внимательный исполнитель, который учитывает и уточняет все пожелания заказчика. Спасибо за работу! Рекомендую остальным заказчикам, которые находятся в поиске хороших интересных текстов.
Заказчик тактичный и приятный в общении. Четко сформулировала ТЗ, тема не сложная и очень интересная. Никаких задержек с оплатой. Рекомендую всем! Успехов в работе ;)

Заявки фрилансеров

LadyAdel
Галина 
41 год
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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