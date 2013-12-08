Приглашаю к сотрудничеству грамотного копирайтера (английский язык) Тематика: визовая поддержка и сопровождение Нужны интересные, нескучные, продающие тексты Объем: ориент. 40-50 тыс. знаков.
10 статей на женскую тему
Требуется написать 10 статей по женской тематике со сроком сдачи завтра до 15.00.
Будет выбран 1 или 2 исполнителя.
Предпочтение отдается женщинам с портфолио, имеющим опыт в данном области.
Объем статей - 3000 знаков. Без воды, очень структурировано.
Оплата - 200 руб. за статью.
От вас: высокая грамотность, опыт, портфолио, 100% уникальность (никакого рерайта).
Просьба НЕ оставлять заявки тем, кто не располагает временем и сомневается в своих силах и грамотности.
Выбранный исполнитель
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