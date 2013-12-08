10 статей на женскую тему

Заказ выполнен качественно и в очень сжатые сроки, что и было необходимо. Галина внимательный исполнитель, который учитывает и уточняет все пожелания заказчика. Спасибо за работу! Рекомендую остальным заказчикам, которые находятся в поиске хороших интересных текстов.