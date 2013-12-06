Создание статей (6 тысячи рублей в неделю) Требуется собирать и систематизировать информацию и добавлять ее на сайт. В условиях планомерной работы ежедневной работы заработок в районе 4-7 тысяч рублей в неделю. Подробнейшая ...
Копирайтер для длительного сотрудничества
В компанию требуется копирайтер с опытом работы. Сфера деятельности эзотерика, астрология, фэн-шуй.
Задачи:
- Написание статей для сайта
- тексты для продающих страниц
- тексты для продажи фэн-шуй товаров и услуг
- Продвижение сайта
- анонсы треннингов, семинаров, вебинаров
- Написание текстов для соц.сетей
- Создание продающих текстов для Яндекс.Директ
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