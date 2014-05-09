Здравствуйте, требуется писать на постоянной основе статьи для блога, разные тематики, большие обьемы, оплата приемливая, главное качество и сроки. Заранее благодарна.
Требуются сотрудники для публикации статей на сайт
Создание статей (6 тысячи рублей в неделю)
Требуется собирать и систематизировать информацию и добавлять ее на сайт.
В условиях планомерной работы ежедневной работы заработок в районе 4-7 тысяч рублей в неделю.
Подробнейшая инструкция и тарифы, а так же контакты заказчика тут: http://forexaw.com/l1559
Убедительно прошу прочитать и изучить инструкцию.
В инструкции подробно описан регламент взаимодействия с заказчиком, который следует соблюдать.
Свободных вакансий много, поэтому примем всех желающих трудиться.
Заявки фрилансеров
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