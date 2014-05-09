Требуются сотрудники для публикации статей на сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт82 заявки3189 просмотров

Создание статей (6 тысячи рублей в неделю)

Требуется собирать и систематизировать информацию и добавлять ее на сайт.

В условиях планомерной работы ежедневной работы заработок в районе 4-7 тысяч рублей в неделю.

Подробнейшая инструкция и тарифы, а так же контакты заказчика тут: http://forexaw.com/l1559

Убедительно прошу прочитать и изучить инструкцию.

В инструкции подробно описан регламент взаимодействия с заказчиком, который следует соблюдать.

Свободных вакансий много, поэтому примем всех желающих трудиться.

11 лет назад
Taya252
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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