Ищу копирайтера, любящего писать для людей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт44 заявки538 просмотров

Мне не обязательно, чтобы у вас было филологическое или журналистское образование.

Намного важнее, чтобы вы любили писать и для вас это было не занятие из серии 'попробовать себя'.

Я оптимизатор, юзабилити-эксперт и маркетолог и мне очень не хватает копирайтера, который смог бы писать такие тексты, которые бы нравились

- и поисковым системам

- и были максимально читабельны

- и были ценны для потенциальных покупателей.

У меня достаточно накопленного опыта, чтобы описать законы, которые стоит соблюдать, чтобы все три цели достигались.

P.S. Я стараюсь работать так, чтобы тексты, которые нужно было писать были про такие продукты или услуги, которые реально чем-то хороши, которые делают чью-то жизнь лучше и/или легче.

11 лет назад
smilesmile
Вячеслав 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
21 день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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