Требуется копирайтер для перспективной и продолжительной работы (желательно на постоянной основе) по написанию качественного контента для сайта женской тематики: zhenskay-krasota.ru/ Пишите свои цены, но ориентир 40 руб. за 1000 ...
Ищу копирайтера, любящего писать для людей
Мне не обязательно, чтобы у вас было филологическое или журналистское образование.
Намного важнее, чтобы вы любили писать и для вас это было не занятие из серии 'попробовать себя'.
Я оптимизатор, юзабилити-эксперт и маркетолог и мне очень не хватает копирайтера, который смог бы писать такие тексты, которые бы нравились
- и поисковым системам
- и были максимально читабельны
- и были ценны для потенциальных покупателей.
У меня достаточно накопленного опыта, чтобы описать законы, которые стоит соблюдать, чтобы все три цели достигались.
P.S. Я стараюсь работать так, чтобы тексты, которые нужно было писать были про такие продукты или услуги, которые реально чем-то хороши, которые делают чью-то жизнь лучше и/или легче.
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