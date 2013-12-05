Работа на форуме: ведение аккаунта

Задача: писать осмысленные комментарии, которые могут пригодится другим пользователям на форуме

тематика форму очень обширная, вы можете выбирать тематики, которая вам близка или вы в ней разбираетесь

Задача делать видимость активности человека на форуме и помнить, что комментарии ложны нести пользу.

Минимальный размер комментария 70 знаков

аккаунтов несколько, поэтому нужно несколько человек

на 1 аккаунт требуется 30 сообщений написанных в течении недели