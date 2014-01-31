Тексты игрового направления

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Завершен6 заявок248 просмотров

Нужны описания (обзоры) к онлайн играм, плачу 25 рублей за 1000, остальные вопросы в приват.

11 лет назад
R0cknRolla
Евгений 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

Yaneus
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$4
14 дней
Ответственный человек, выполняет все очень качественно и в сроки, рекомендую.
Приятно работать с ответственным человеком!

Заявки фрилансеров

Yaneus
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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