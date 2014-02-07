Немного текстов для сайта автоэвакуации

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок1102 просмотра

Страниц на сайте будет мало, вот основные:

- Главная, она же "Автомобильный эвакуатор / Автомобильная эвакуация", ключевые слова:

-- эвакуатор

-- автоэвакуатор

-- дешевый эвакуатор

-- манипулятор эвакуатор

-- эвакуатор круглосуточно

-- вызов эвакуатора

В статьи привести виды эвакуаторов с картинками (можно взять разные производители и типы).

Нужно привести 4 вида.

- О компании (1000 симв.)

- Новости (нужно сразу написать пару новостей, любых - новые тарифы, новые эвакуаторы, что угодно)

- Эвакуация в ЮАО, ключевые слова:

-- эвакуатор юао

-- эвакуатор москва юао

-- эвакуатор юао дешево

-- эвакуатор дешево москва юао

-- эвакуатор манипулятор юао

- Эвакуация в ЮВАО, ключевые слова:

-- эвакуатор ювао

-- эвакуатор москва ювао

-- эвакуатор дешево ювао

-- эвакуатор дешево москва ювао

-- эвакуатор ювао манипулятор

- Эвакуация в ЮЗАО, ключевые слова:

-- эвакуатор юзао

-- эвакуатор москва юзао

-- эвакуатор юзао дешево

-- эвакуатор дешево москва юзао

-- эвакуатор манипулятор юзао

Все текста, кроме новостей и о компании должны быть хорошо структурированы, состоять минимум из

трех озаглавленных имеющих смысл абзацей.

11 лет назад
Ivanopulus
Иван 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Skyvrn
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$17
1 день
Сделано в срок и четко по заданию. Рекомендую.
Внятное ТЗ без завышенных требований, работа оплачена в срок. Отдельное благодарность за то, что заказчик вошел в положение и подождал отправки части уже оплаченных текстов, которые я не смог отправить сразу из-за технических сбоев.

Заявки фрилансеров

Skyvrn
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайтер, умеющий писать продающие тексты

    $100

    Для постоянного сотрудничества нужен копирайтер, умеющий писать продающие тексты ДЛЯ ЛЮДЕЙ! Никаких СЕО-текстов, напичканых ключевиками, только интересные тексты, которые хочется читать от начала до конца. Тематика разнообразная, строительство, мебель, авто, технологии, развлечения и т.д. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подготовка контента для сайта

    1. Необходимо писать 4 новости в день около 500-1000 символов. 2. Необходимо писать 1 статью в день, темы статей я буду давать, объем от 6000 до 8000, так же с картинками (графиками, цифрами) ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Качественные тексты о продвижении сайтов

    Для сайта веб-студии требуются продающие тексты с точками побуждения. Разделы - создание, раскрутка сайтов, интернет-маркетинг. Автор должен разбираться в теме, естественно не паля фишки, а главное - уметь плавно и грамотно вписывать большое количество ключей. ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать продающий текст

    Текст должен действовать на подсознание мотивировать человека принять участие в акции. Кричать!!! ) 600 знаков. От Вас цена и сроки.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 2-3 статьи в неделю, бытовая тематика

    Здравствуйте! Ищу Автора для наполнения статейного сайта. Долгосрочное сотрудничество. Тема: ремонт и обустройство квартиры. Обзорные статьи, ориентированные на непрофессионалов, в общих чертах отвечающие на основные вопросы, возникающие у людей в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продающая статья 1000 знаков для email рассылки

    $10

    Требуется подготовить интересную мини-статью на 1000 знаков для email рассылки на базе готовых материалов. Статья продающая, должна мотивировать читателя перейти на одностраничник с формой подписки на курс. Форекс-тематика. Допускается для достижения наилучшего эффекта увеличение ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать 8 штук SEO-статей

    Для интернет-каталога служб такси требуется сделать 8 разных статей. В каждой такой статье должна быть развернуто описана соответствующая тема. Статья должна быть направленна на продвижение по этому запросу и иметь в тексте слово ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер по медицине в формате вопрос-ответ

    Рерайт по медицине в формате вопрос-ответ. Большие объемы, долгосрочное сотрудничество. Цена — 40 руб. / 1000 збп. Оплата: WebMoney. ТЗ: https://www.dropbox.com/s/r7cikmlhijkn7or/%D0%A2%D0%97%20-%20%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82.docx

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад