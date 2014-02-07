Немного текстов для сайта автоэвакуации

Страниц на сайте будет мало, вот основные:

- Главная, она же "Автомобильный эвакуатор / Автомобильная эвакуация", ключевые слова:

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В статьи привести виды эвакуаторов с картинками (можно взять разные производители и типы).

Нужно привести 4 вида.

- О компании (1000 симв.)

- Новости (нужно сразу написать пару новостей, любых - новые тарифы, новые эвакуаторы, что угодно)

- Эвакуация в ЮАО, ключевые слова:

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- Эвакуация в ЮВАО, ключевые слова:

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- Эвакуация в ЮЗАО, ключевые слова:

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Все текста, кроме новостей и о компании должны быть хорошо структурированы, состоять минимум из

трех озаглавленных имеющих смысл абзацей.