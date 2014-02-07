Для постоянного сотрудничества нужен копирайтер, умеющий писать продающие тексты ДЛЯ ЛЮДЕЙ! Никаких СЕО-текстов, напичканых ключевиками, только интересные тексты, которые хочется читать от начала до конца. Тематика разнообразная, строительство, мебель, авто, технологии, развлечения и т.д. ...
Немного текстов для сайта автоэвакуации
Страниц на сайте будет мало, вот основные:
- Главная, она же "Автомобильный эвакуатор / Автомобильная эвакуация", ключевые слова:
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В статьи привести виды эвакуаторов с картинками (можно взять разные производители и типы).
Нужно привести 4 вида.
- О компании (1000 симв.)
- Новости (нужно сразу написать пару новостей, любых - новые тарифы, новые эвакуаторы, что угодно)
- Эвакуация в ЮАО, ключевые слова:
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- Эвакуация в ЮВАО, ключевые слова:
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- Эвакуация в ЮЗАО, ключевые слова:
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Все текста, кроме новостей и о компании должны быть хорошо структурированы, состоять минимум из
трех озаглавленных имеющих смысл абзацей.
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