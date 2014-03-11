Продающая статья 1000 знаков для email рассылки

Требуется подготовить интересную мини-статью на 1000 знаков для email рассылки на базе готовых материалов. Статья продающая, должна мотивировать читателя перейти на одностраничник с формой подписки на курс. Форекс-тематика.

Допускается для достижения наилучшего эффекта увеличение размера статьи, но максимум 1500 знаков. Окончательная цена в этом случае пропорционально увеличивается.