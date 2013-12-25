Написание SEO текстов и статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок329 просмотров

Доброго времени суток! Нужно написать около 50 уникальных SEO статей для сайта карнавальных костюмов на темы "Костюмы своими руками (с подробными схемами изготовления, вышивками и т.д.)", "Сценарии проведения праздников (детских, взрослых, корпоративов, Нового года и т.д.)", "Интересные факты и новости в мире на ту же тематику" и т.д. Также приветствуются ваши интересные идеи на схожую тему. Помимо использования ключевых слов, тексты обязательно должны быть интересны и полезны читателю. Обязательно использование картинок. Очень хочется, чтобы тексты были написаны с душой. При положительном результате сотрудничества, буду рада продолжению.

Работа по схеме: вы пишите 5 текстов, рассчитываемся за них (любой способ оплаты/предоплаты), и, если все хорошо, то пишем остальные.

11 лет назад
YuliaaT
Юлия 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранные исполнители

S_Larina
41 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$30
5 дней
Хорошие информативные статьи! Сотрудничеством довольна. Спасибо Светлане!
Адекватный заказчик с четким понятным заданием. Юлия всегда готова ответить на возникшие вопросы. Быстрая оплата выполненного задания.
JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
3 дня
Отличный исполнитель. Тексты очень замечательные, осталась на 100% довольна! Надеюсь, еще поработаем в следующем году. С Наступающим вас!!!!!
Спасибо за интересную работу!
kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$15
4 дня
Огромное спасибо Кристине за ее чудесные тексты, качество которых во много раз превышает их цену! Получила большое удовольствие при проверке, сказать что довольна - не сказать ничего! Очень надеюсь, на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо за предоставленную возможность и приятное сотрудничество! Будем рады его продолжению.
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
19 часов назад
11 лет назад
$37
2 дня
Большое спасибо за замечательные тексты, которые полностью оправдали мои ожидания! Все очень быстро, с четким соблюдением ТЗ, не требуют каких-либо последующих поправок и доработок! Очень довольна сотрудничеством. Буду обращаться снова!
Большое спасибо Вам за приятное сотрудничество.
Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$20
3 дня
Работа была выполнена, но, к сожалению, только со второго раза, с первой попытки было огромное количество грубейших грамматических и стиллистических ошибок в тексте. После замечаний, Надежда полностью все переписала достаточно хорошо, но, тем не менее, тексты пришлось проверять и принимать дважды, а это в два раза больше времени. Поэтому, Надежда, извините за критику, думаю, что объективную, отзыв ставлю положительный, но сотрудничать больше не будем.
Все хорошо

Заявки фрилансеров

S_Larina
41 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
19 часов назад
11 лет назад
#1
Копирайтинг
Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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