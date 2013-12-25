Написание SEO текстов и статей

Доброго времени суток! Нужно написать около 50 уникальных SEO статей для сайта карнавальных костюмов на темы "Костюмы своими руками (с подробными схемами изготовления, вышивками и т.д.)", "Сценарии проведения праздников (детских, взрослых, корпоративов, Нового года и т.д.)", "Интересные факты и новости в мире на ту же тематику" и т.д. Также приветствуются ваши интересные идеи на схожую тему. Помимо использования ключевых слов, тексты обязательно должны быть интересны и полезны читателю. Обязательно использование картинок. Очень хочется, чтобы тексты были написаны с душой. При положительном результате сотрудничества, буду рада продолжению.

Работа по схеме: вы пишите 5 текстов, рассчитываемся за них (любой способ оплаты/предоплаты), и, если все хорошо, то пишем остальные.