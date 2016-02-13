Довольна качеством работы! Оперативно - заказ выполнен гораздо раньше заявленных сроков! Коммуникабельность - приятно общаться, все вопросы по заказу Светлана выясняет до того, как приступить к выполнению! Всегда на связи - для меня это очень важно! В общем и целом текст весьма презентабельный, хотя и присутствуют незначительные огрехи, которые устраняются по требованию! Буду рада дальнейшему сотрудничеству, а также рекомендую другим заказчикам!