Светлана Белоногова S_LarinaS_Larina
39 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Написания статей различной тематики, копирайтинг, рерайтинг
Нужны, красивые и читабельные тексты для людей? Они есть у меня!
Пишу на любые темы:
- креативно;
- творчески;
- грамотно;
- весело;
- интересно.
- уникальность;
- читабельность;
- грамотность текстов.
- копирайтинг: 5 у.е. за 1000 знаков*;
- рерайтинг: 2,5 у.е. за 1000 знаков*.
Принимаю:
- WMZ;
- WMR;
- WMU;
- прочие WM;
- гривны на карту ПриватБанка;
- ЯД.
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- колумнист http://www.uaua.info
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- http://filter.ua/
- http://s-beton.com.ua
- создание рекламных текстов любой сложности;
- написание СЕО-текстов;
- написание статей различной тематики;
- копирайтин;
- рерайтинг.
- работала креативным менеджером более двух лет;
- создание сценариев тематические шоу, программ;
- радиоведушая;
- ведущая ТВ.
Портфолио
- Куда поехать на Новый год и каникулы: Харьков257 просмотров
- Как выбрать морскую свинку291 просмотр
- Как выбрать педиатра: учитываем опыт, квалификацию242 просмотра
- Подложка под ламинат на теплый водяной пол247 просмотров
- Извечный вопрос - чем отделать балкон внутри?183 просмотра
- Сауна в подвале частного дома своими руками232 просмотра
- Гречневая диета и правильный выход из нее186 просмотров
- Как выбрать центр раннего развития194 просмотра
- Как улучшить лактацию: советы опытной мамы174 просмотра
- Что должен уметь делать ваш муж: ТОР-15 дел358 просмотров
- Современная женщина: как стать счастливой197 просмотров
- Летние напитки: чай, компот, кисель204 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
2 балла
7 лет назад
Тексты были написаны с подходом школьника и имели грамматические ошибки! После исправлялись но у исполнителя не выходило это сделать снова и снова! Данная статья мной не применялась и ненужна мне даром!!! И была не 100% уникальной!
Ответный отзыв
Негативный опыт сотрудничества с данным лицом. После утверждения меня в качестве исполнителя – в пятницу – оговорили условия работы. Настоятельно просил сделать текст до понедельника. С чем успешно справилась. После этого он не отвечал несколько дней на сообщения, а когда ответил, начал рассказывать, что был занят, ему некогда и т.д. То есть, уже неприятное впечатление – я жертвовала своими выходными, чтобы сделать задание, на которое у лица нет времени. Вывод – ценит только себя и свое время. Далее начал говорить, что задание не соответствует его требованиям, хотя выполнено было так, как он говорил. В итоге, я внесла некоторые правки, хотя и не обязана была этого делать. Очередная порция переписок, в результате которых выясняется, что он даже еще не смотрел второй, исправленный вариант, но настаивал, что текст не соответствует заданию. Думаю, вывод напрашивается сам собой. В итоге, я сдалась, решила не доводить дело арбитража. Тем более что он удалил меня из выбранных исполнителей, видимо, опасаясь негативного отзыва. У меня на руках остался отличный текст, на который я рано или поздно найду покупателя. Так и случилось несколько дней назад. Для очистки совести проверяю текст в антиплагиате и выясняется, что он не уникален, поскольку полностью (за исключением отдельных слов) использован на сайте http://pro-skaf.of.by/. Написала сообщение лицу с просьбой объяснить ситуацию. На что лицо сообщило, что удалит текст, потом - что он ему не походит, А потом предложило оплатить 2 у.е. компенсации! И после этого просто запретил мне отправлять ему сообщения. Главный вопрос: зачем использовать текст, который не подошел? И еще один – зачем вести себя так непорядочно! Вывод. Лицо абсолютно непорядочное, ведет себя нагло и по-хамски. Прочитав некоторые отзывы на его странице, поняла, что у него такая манера поведения – наглость, непорядочность, дабы либо снизить оплату труда, либо вообще не платить. Есть, мнение, что он поступает так постоянно, но не все решаются высказать правду. Будущим заказчикам и исполнителям – будьте осторожны с этим лицом. А при малейших признаках описанной ситуации не бойтесь оставить негативный отзыв или обратиться в арбитраж. Извините, если допущены опечатки, пишу на эмоциях, ибо обидно до слез.
$10
10 баллов
8 лет назад
Прекрасная работа. Быстро, четко. Вся работа выполняется точно в срок, ни единой ошибки (что редкость) и исправлений. Спасибо!
Ответный отзыв
Приятный заказчик. Интересные задания, четкое ТЗ, приятное общение и своевременная оплата! Рекомендую!
$3
10 баллов
8 лет назад
Довольна качеством работы! Оперативно - заказ выполнен гораздо раньше заявленных сроков! Коммуникабельность - приятно общаться, все вопросы по заказу Светлана выясняет до того, как приступить к выполнению! Всегда на связи - для меня это очень важно! В общем и целом текст весьма презентабельный, хотя и присутствуют незначительные огрехи, которые устраняются по требованию! Буду рада дальнейшему сотрудничеству, а также рекомендую другим заказчикам!
Ответный отзыв
Адекватный заказчик. Понятное ТЗ. Оплата в срок! только положительные эмоции от сотрудничества. Рекомендую.
$20
10 баллов
8 лет назад
Очень качественно, оперативно, грамотно, в срок. Спасибо огромное. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Приятный во всех смыслах заказчик. Рекомендую!
$3
10 баллов
8 лет назад
Очень быстро и качественно. Доволен сотрудничеством. Рекомендую и буду еще сам обращаться.
Ответный отзыв
Хороший, адекватный заказчик. Четкая постановка задачи, приятное общение. Рекомендую!
Копирайтинг
19 отзывов(-1)
$2/час
от $2от 1 дня
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