S_Larina

Светлана Белоногова S_Larina

 
39 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Написания статей различной тематики, копирайтинг, рерайтинг

Нужны, красивые и читабельные тексты для людей? Они есть у меня!

 

Пишу на любые темы:

  • креативно;
  • творчески;
  • грамотно;
  • весело;
  • интересно.
Я гарантирую:

  • уникальность;
  • читабельность;
  • грамотность текстов.
Мой гонорар:

  • копирайтинг: 5 у.е. за 1000 знаков*;
  • рерайтинг: 2,5 у.е. за 1000 знаков*.
*Конечная цена может отличаться как в большую, так и В МЕНЬШУЮ сторону в зависимости от сложности ТЗ, тематики текстов, объема заказа – окончательная цена оговаривается в каждом конкретном случае индивидуально.

 

Принимаю:

  • WMZ;
  • WMR;
  • WMU;
  • прочие WM;
  • гривны на карту ПриватБанка;
  • ЯД.
Малая часть моих работ представлена в портфолио. Сотрудничала или продолжаю сотрудничество с сайтами:

Что предлагаю:

  • создание рекламных текстов любой сложности;
  • написание СЕО-текстов;
  • написание статей различной тематики;
  • копирайтин;
  • рерайтинг.
Опыт вне weblancer.net:

  • работала креативным менеджером более двух лет;
  • создание сценариев тематические шоу, программ;
  • радиоведушая;
  • ведущая ТВ.
Написание статей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
euro-space
Вячеслав 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
2 балла
7 лет назад
Рерайт текста!
Тексты были написаны с подходом школьника и имели грамматические ошибки! После исправлялись но у исполнителя не выходило это сделать снова и снова! Данная статья мной не применялась и ненужна мне даром!!! И была не 100% уникальной!
Негативный опыт сотрудничества с данным лицом. После утверждения меня в качестве исполнителя – в пятницу – оговорили условия работы. Настоятельно просил сделать текст до понедельника. С чем успешно справилась. После этого он не отвечал несколько дней на сообщения, а когда ответил, начал рассказывать, что был занят, ему некогда и т.д. То есть, уже неприятное впечатление – я жертвовала своими выходными, чтобы сделать задание, на которое у лица нет времени. Вывод – ценит только себя и свое время. Далее начал говорить, что задание не соответствует его требованиям, хотя выполнено было так, как он говорил. В итоге, я внесла некоторые правки, хотя и не обязана была этого делать. Очередная порция переписок, в результате которых выясняется, что он даже еще не смотрел второй, исправленный вариант, но настаивал, что текст не соответствует заданию. Думаю, вывод напрашивается сам собой. В итоге, я сдалась, решила не доводить дело арбитража. Тем более что он удалил меня из выбранных исполнителей, видимо, опасаясь негативного отзыва. У меня на руках остался отличный текст, на который я рано или поздно найду покупателя. Так и случилось несколько дней назад. Для очистки совести проверяю текст в антиплагиате и выясняется, что он не уникален, поскольку полностью (за исключением отдельных слов) использован на сайте http://pro-skaf.of.by/. Написала сообщение лицу с просьбой объяснить ситуацию. На что лицо сообщило, что удалит текст, потом - что он ему не походит, А потом предложило оплатить 2 у.е. компенсации! И после этого просто запретил мне отправлять ему сообщения. Главный вопрос: зачем использовать текст, который не подошел? И еще один – зачем вести себя так непорядочно! Вывод. Лицо абсолютно непорядочное, ведет себя нагло и по-хамски. Прочитав некоторые отзывы на его странице, поняла, что у него такая манера поведения – наглость, непорядочность, дабы либо снизить оплату труда, либо вообще не платить. Есть, мнение, что он поступает так постоянно, но не все решаются высказать правду. Будущим заказчикам и исполнителям – будьте осторожны с этим лицом. А при малейших признаках описанной ситуации не бойтесь оставить негативный отзыв или обратиться в арбитраж. Извините, если допущены опечатки, пишу на эмоциях, ибо обидно до слез.
Ответный отзыв
Yanalock
Яна 
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Статьи на строительную тематику
Прекрасная работа. Быстро, четко. Вся работа выполняется точно в срок, ни единой ошибки (что редкость) и исправлений. Спасибо!
Приятный заказчик. Интересные задания, четкое ТЗ, приятное общение и своевременная оплата! Рекомендую!
Ответный отзыв
Tirend
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Гидроизоляция цоколя
Довольна качеством работы! Оперативно - заказ выполнен гораздо раньше заявленных сроков! Коммуникабельность - приятно общаться, все вопросы по заказу Светлана выясняет до того, как приступить к выполнению! Всегда на связи - для меня это очень важно! В общем и целом текст весьма презентабельный, хотя и присутствуют незначительные огрехи, которые устраняются по требованию! Буду рада дальнейшему сотрудничеству, а также рекомендую другим заказчикам!
Адекватный заказчик. Понятное ТЗ. Оплата в срок! только положительные эмоции от сотрудничества. Рекомендую.
Ответный отзыв
blogsb
Сергей 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Рерайт описания товаров
Очень качественно, оперативно, грамотно, в срок. Спасибо огромное. Рекомендую!!!
Приятный во всех смыслах заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
vlarr
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
18 отзывов
$3
10 баллов
8 лет назад
Нужен текст на главную страницу сайта 2000 зн. Срочно
Очень быстро и качественно. Доволен сотрудничеством. Рекомендую и буду еще сам обращаться.
Хороший, адекватный заказчик. Четкая постановка задачи, приятное общение. Рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
19 отзывов(-1)
$2/час
от $2от 1 дня
#194