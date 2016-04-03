Требуется составить 2 сценария (интервью в партнерском режиме в стиле интервью-портрет) с коллекционером по разной тематике интересов (в первую очередь нумизмата) в возрасте от 12 до 80 лет: для публикации в виде статьи и видео на сайте. Статьи ...
Рерайт текста!
Нужно сделать рерайт текста:
И разбавить его еще добавить 1000 з/б, чтобы очень легко читался был понятен!
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