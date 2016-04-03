Рерайт текста!

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен26 заявок517 просмотров

Нужно сделать рерайт текста: 

И разбавить его еще добавить 1000 з/б, чтобы очень легко читался был понятен!

9 лет назад
euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

ek_smm
40 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$6
3 дня
Все хорошо!
Хороший заказчик. Задача поставлена четко и понятно, оплата произведена своевременно. Рекомендую Вячеслава к сотрудничеству!
S_Larina
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Тексты были написаны с подходом школьника и имели грамматические ошибки! После исправлялись но у исполнителя не выходило это сделать снова и снова! Данная статья мной не применялась и ненужна мне даром!!! И была не 100% уникальной!
Негативный опыт сотрудничества с данным лицом. После утверждения меня в качестве исполнителя – в пятницу – оговорили условия работы. Настоятельно просил сделать текст до понедельника. С чем успешно справилась. После этого он не отвечал несколько дней на сообщения, а когда ответил, начал рассказывать, что был занят, ему некогда и т.д. То есть, уже неприятное впечатление – я жертвовала своими выходными, чтобы сделать задание, на которое у лица нет времени. Вывод – ценит только себя и свое время. Далее начал говорить, что задание не соответствует его требованиям, хотя выполнено было так, как он говорил. В итоге, я внесла некоторые правки, хотя и не обязана была этого делать. Очередная порция переписок, в результате которых выясняется, что он даже еще не смотрел второй, исправленный вариант, но настаивал, что текст не соответствует заданию. Думаю, вывод напрашивается сам собой. В итоге, я сдалась, решила не доводить дело арбитража. Тем более что он удалил меня из выбранных исполнителей, видимо, опасаясь негативного отзыва. У меня на руках остался отличный текст, на который я рано или поздно найду покупателя. Так и случилось несколько дней назад. Для очистки совести проверяю текст в антиплагиате и выясняется, что он не уникален, поскольку полностью (за исключением отдельных слов) использован на сайте http://pro-skaf.of.by/. Написала сообщение лицу с просьбой объяснить ситуацию. На что лицо сообщило, что удалит текст, потом - что он ему не походит, А потом предложило оплатить 2 у.е. компенсации! И после этого просто запретил мне отправлять ему сообщения. Главный вопрос: зачем использовать текст, который не подошел? И еще один – зачем вести себя так непорядочно! Вывод. Лицо абсолютно непорядочное, ведет себя нагло и по-хамски. Прочитав некоторые отзывы на его странице, поняла, что у него такая манера поведения – наглость, непорядочность, дабы либо снизить оплату труда, либо вообще не платить. Есть, мнение, что он поступает так постоянно, но не все решаются высказать правду. Будущим заказчикам и исполнителям – будьте осторожны с этим лицом. А при малейших признаках описанной ситуации не бойтесь оставить негативный отзыв или обратиться в арбитраж. Извините, если допущены опечатки, пишу на эмоциях, ибо обидно до слез.

Заявки фрилансеров

ek_smm
40 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
S_Larina
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад

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