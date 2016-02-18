О нас:

Мы digital-маркетологи и сайтостроители (компания АВАДА).

Я являюсь менеджером проектов, в т.ч. обсуждаемого.

Речь идето продвижении сайта http://www.apparound.com/

Эта компания занимается созданием и реализацией CPQ систем. (Тематика, смежная с CRM)

В рамках продвижения подготавливается русскоязычный контент, который

впоследствии переводится на английски язык.

Размещение происходит как на сайте, так и в блоге, на внешних площадках разного уровня и

типа.

Объем работы 25000 збп

Ищемочень толкового автора, разбирающегося в тематике и обладающего отличным

литературным слогом.

Из маловероятного, но все же: если вы готовы также быть переводчиком ваших текстов

на английский - это будет очень круто и отдельно достойно оплачено. Но, уровень

перевода - носитель языка. Если готовы - напишите отдельно.

От вас нужно:

0. внимательно все здесь прочитать. не писать шаблонные отзывы, не содержащие запрошенной

информации. ознакомиться с сайтом http://www.apparound.com/ (если владеете английским)

1.Выполнить тестовое задание (Предоплат не будет, справляется в лучшем случае 1

из 30, оплачивать 29 негодных работ мы не готовы. Обмана и использования

тестового задания для публикации тоже не будет. Мы дорожим своей репутацией и

ищем автора для длительного сотрудничества)

2. еслиесть другие ваши примеры работы, отвечающие тематике заказа, тоже с

удовольствием посмотрю.

3.стоимость вашего труда за 1800 зн.

4. срок исполнения заказа с момента его поступления.

ВАЖНО: не надо писать чистый "СЕО текст", бездумно набитый ключами. Куда важнее

литературное качество статьи.

Задача: нужно создать текст. Объем ок. 1800 збп.

Title

Gamification for Sales Proposal Automation Software

Геймификацияи ПО для автоматизации продаж

Ключи: геймификация, геймификация в продажах, геймификация в бизнесе, технология

геймификации, преимущества геймификации

О чем статья:

• Что такое геймификация

•Преимущества ее внедрения в приложения для автоматизации продаж, CRM, ERP

•Актуальность темы в современных условиях