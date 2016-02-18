Требуется составить 2 сценария (интервью в партнерском режиме в стиле интервью-портрет) с коллекционером по разной тематике интересов (в первую очередь нумизмата) в возрасте от 12 до 80 лет: для публикации в виде статьи и видео на сайте. Статьи ...
Автор
О нас:
Мы digital-маркетологи и сайтостроители (компания АВАДА).
Я являюсь менеджером проектов, в т.ч. обсуждаемого.
Речь идето продвижении сайта http://www.apparound.com/
Эта компания занимается созданием и реализацией CPQ систем. (Тематика, смежная с CRM)
В рамках продвижения подготавливается русскоязычный контент, который
впоследствии переводится на английски язык.
Размещение происходит как на сайте, так и в блоге, на внешних площадках разного уровня и
типа.
Объем работы 25000 збп
Ищемочень толкового автора, разбирающегося в тематике и обладающего отличным
литературным слогом.
Из маловероятного, но все же: если вы готовы также быть переводчиком ваших текстов
на английский - это будет очень круто и отдельно достойно оплачено. Но, уровень
перевода - носитель языка. Если готовы - напишите отдельно.
От вас нужно:
0. внимательно все здесь прочитать. не писать шаблонные отзывы, не содержащие запрошенной
информации. ознакомиться с сайтом http://www.apparound.com/ (если владеете английским)
1.Выполнить тестовое задание (Предоплат не будет, справляется в лучшем случае 1
из 30, оплачивать 29 негодных работ мы не готовы. Обмана и использования
тестового задания для публикации тоже не будет. Мы дорожим своей репутацией и
ищем автора для длительного сотрудничества)
2. еслиесть другие ваши примеры работы, отвечающие тематике заказа, тоже с
удовольствием посмотрю.
3.стоимость вашего труда за 1800 зн.
4. срок исполнения заказа с момента его поступления.
ВАЖНО: не надо писать чистый "СЕО текст", бездумно набитый ключами. Куда важнее
литературное качество статьи.
Задача: нужно создать текст. Объем ок. 1800 збп.
Title
Gamification for Sales Proposal Automation Software
Геймификацияи ПО для автоматизации продаж
Ключи: геймификация, геймификация в продажах, геймификация в бизнесе, технология
геймификации, преимущества геймификации
О чем статья:
• Что такое геймификация
•Преимущества ее внедрения в приложения для автоматизации продаж, CRM, ERP
•Актуальность темы в современных условиях
Заявки фрилансеров
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