Статьи по строительству и водоснабжению

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  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок244 просмотра

Требуется написать статьи на тему строительство и водоснабжение. Объем очень большой, несколько сотен статей, каждая 5-9 тыс. символов. Оплата: 50 рублей за тысячу символов без пробелов. От вас требуется знание темы и специфической терминологии, русского языка и основ SEO-копирайтинга.

Пример технического задания можно посмотреть здесь. https://docs.google.com/document/d/1i6tjnsmNtfs9msBcAA2suZ6Dlyn1hrK2WSfG_QkeNR8/edit

9 лет назад
buildnix
Елена 
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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