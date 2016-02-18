50 статей на сайт до конца месяца

Приветствую!

Мне нужно порядка 50 статей до конца месяца. Будет дано подробное ТЗ.

Требования: знать, как писать продающие статьи, как работать с ключами (о чем писать, как должны быть оформлены статьи и т.д.). Опыт работы свыше 3 месяцев. Грамотность. Выполнение в срок.

Оплата за 50 статей 5000 рублей. Оплачу частями.