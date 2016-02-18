Требуется составить 2 сценария (интервью в партнерском режиме в стиле интервью-портрет) с коллекционером по разной тематике интересов (в первую очередь нумизмата) в возрасте от 12 до 80 лет: для публикации в виде статьи и видео на сайте. Статьи ...
50 статей на сайт до конца месяца
Приветствую!
Мне нужно порядка 50 статей до конца месяца. Будет дано подробное ТЗ.
Требования: знать, как писать продающие статьи, как работать с ключами (о чем писать, как должны быть оформлены статьи и т.д.). Опыт работы свыше 3 месяцев. Грамотность. Выполнение в срок.
Оплата за 50 статей 5000 рублей. Оплачу частями.
Заявки фрилансеров
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