50 статей на сайт до конца месяца

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок357 просмотров

Приветствую! 

Мне нужно порядка 50 статей до конца месяца. Будет дано подробное ТЗ. 

Требования: знать, как писать продающие статьи, как работать с ключами (о чем писать, как должны быть оформлены статьи и т.д.). Опыт работы свыше 3 месяцев. Грамотность. Выполнение в срок.

Оплата за 50 статей 5000 рублей. Оплачу частями.

9 лет назад
leo-leo
37 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров