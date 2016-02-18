Статья на тематику моды

Требуется составить 2 сценария (интервью в партнерском режиме в стиле интервью-портрет) с коллекционером по разной тематике интересов (в первую очередь нумизмата) в возрасте от 12 до 80 лет: для публикации в виде статьи и видео на сайте. Статьи ...