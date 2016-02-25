Статьи на строительную тематику

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Завершен12 заявок431 просмотр

Здравствуйте! Нужен копирайтер для подготовки статей на строительную и растительную тематику. Стоимость 50 руб. 1000 збп. Уникальность по text.ru

9 лет назад
Yanalock
Яна 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранные исполнители

S_Larina
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$10
2 дня
Прекрасная работа. Быстро, четко. Вся работа выполняется точно в срок, ни единой ошибки (что редкость) и исправлений. Спасибо!
Приятный заказчик. Интересные задания, четкое ТЗ, приятное общение и своевременная оплата! Рекомендую!
Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$10
3 дня
Очень-очень довольна сотрудничеством. Такие интересные статьи еще не встречала) Все четко, красиво, вкусно. Особенно стоит отметить тексты на главную - действительно мотивирующие и очень качественные. Спасибо большое!
Яна - замечательный заказчик!!! Четкое ТЗ, моментальные ответы на вопросы и приятное общение. Спасибо за сотрудничество!!!
sving33
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$10
2 дня
Спасибо за работу. Приятно порадовали скорость работы, качество, отсутствие ошибок. Все очень четко и слаженно - утром ТЗ, вечером работа. Рекомендую!
Отличный заказчик. Техническое задание прописано с точностью до мелочей. Оплата своевременная. Я довольна и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Galina111
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Все очень оперативно и грамотно! Спасибо за работу!
Отличная заказчица, приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

S_Larina
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
sving33
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
Galina111
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад

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