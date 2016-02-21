Написать текст для сайта

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Закрыт21 заявка359 просмотров

Нужно написать текст для страниц

http://designhome.com.ua/news.php

http://designhome.com.ua/sertifikat.php

Объем по 500 збп.

Цена 1$/1000 збп.

9 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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