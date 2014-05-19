Рерайт новостей отрасли безопасности

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок281 просмотр

Необходим грамотный рерайт новостей по техническим средствам безопасности.

В день - около 5 новостей, от 1 000 до 2 000 знаков. Новости - 5 раз в неделю, по будням.

За 1 000 знаков - 1 у.е. Оплата на банковскую карту, Webmoney (или другим способ по согласованию с кандидатом). Оплата производится раз в неделю.

Главные требования - оперативность (новости должны быть переписаны в течение суток), понимание смысла и НЕискажение материала, грамотный русский язык.

Кандидатам высылается тестовое задание.

Работа - на постоянной основе для успешного кандидата. Новости формата: http://daily.sec.ru/publication.cfm?pid=44097

http://daily.sec.ru/publication.cfm?pid=44096

http://daily.sec.ru/publication.cfm?pid=44093

11 лет назад
Olesya_Sanna
Олеся 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Liberius13
70 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Виктор отлично разбирается в предмете. Пишет быстро, грамотно и в любых объемах. Сотрудничаем на постоянной основе в течение 5 месяцев, уверена, что продолжим и дальше. Всем рекомендую.
Работа с Олесей доставляет удовольствие. Работаем 5 месяцев. Работа интересная и всегда оплачивается в срок.

Заявки фрилансеров

Liberius13
70 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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