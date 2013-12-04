Контент для сайта веб студии - English

Требуется написать контент на английском для сайта веб студии.

Студия занимается предоставлением удаленных услуг ( аутсорсинг ) для корпоративных клиентов (B2B).

Типы контента:

Главная - 3 типа услуг ( языки программирования, движки сайтов, разработка под мобайл ), описание каждой услуги, ссылка на полное описание.

Услуги - 3 услуги с описанием самой услуги, почему это выгодно, какие возможности мы имеем.

Проекты - описание нескольких проектов, какие технологии, сколько задействовано людей и времени.

Технологии - какие технологии мы используем в разработке, языки программирования и методологии.

Так же интересует обсудить, какие еще типы контента нужны для сайта.

п.с. Скайп с гарнитурой - приветствуется