Strex

Олег Strex

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Реализация дизайна сайта

    Требуется доработать на основе главной страницы остальной дизайн сайта. Сайт одностраничный, прокручиваемый в низ. Есть лого и пример главной страницы. Требуется реализовать страницы: О нас Портфолио Экстра ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайты медецинской тематики

    $10000

    Требуется создать на основе готовых темплейтов, реализовать тексты и продвинуть в гугле сайты медецинской тематики. Требуется команда которая возмет на себя весь список задач по проекту. Создание сателита. Написание текстов. ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработки проекта

    $250

    Требуется верстальшик/программист по Joomla 2.5 Требуется реализоват в готовом проекта на основе темплейта от YOOtheme нное количество доработок. Оплата по часовой или за таск( обсуждаемо ). Требуется начать ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется написать тексты для сайта

    $100

    Сайт интерейр дизайнера. Требуется написать тексты к проектам, мини историю о самом дизайнере. Так же ваши предложения как можно расширить сайт. Контакты и цену за статью / количество знаков.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется завершить дизайн сайта

    $250

    На основе главной страницы - требуется реализовать 4-5 внутренних страниц. Сайт ювелирной направленности. Пример главной при личной переписки. Сайт на английском языке. От Вас хотелось бы услышать цену ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент для сайта веб студии - English

    Требуется написать контент на английском для сайта веб студии. Студия занимается предоставлением удаленных услуг ( аутсорсинг ) для корпоративных клиентов (B2B). Типы контента: Главная - 3 типа услуг ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты медицинской тематики

    Требуется: Написание текстов для сайта и форума используя наши ключевые слова. Активность в комментариях к темам. Тематика - медицина. Пишите цены за 300 слов в статье, ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстальщик

    $500

    Требуется на постоянку верстальшик для верстки простых и сложных одностраничников. Пишите контакты, опыт работы, опыт работы с html5, css3, canvas.

    HTML
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать парсер

    Требуется написать парсер по определным параметрам вывода файла. В парсере должно присутствовать 3 типа изменений в конечный фаил из списка в изначальном файле.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать алгоритм

    Требуется написать алгоритм который определяет регион РФ из которого человек, по номеру его мобильного телефона. *Первая версия 5 Городов/регионов. **Простое добавление новых Городов/регионов. --- ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка одностраничника.

    Требуется сверстать одну страницу. Требования к верстке - HTML 5, CCS3, Canvas. Функционал - Большой слайдер картинок, скролер 5 картинок. Код должен быть минимальный. ...

    CSSHTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн внутрених страниц сайта

    $100

    Требуется реализовать дизайн внутрених страниц сайта по уже реализованой главной странице. Главная страница готова и будет показана при личном общении. Стиль дизайна - система администраривания ( по типу панель ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Специалист по VirtueMart

    $1000

    Требуется специалист по Virtuemart 2 / Joomla 2.5 Требуется: *доверстать верстку магазина. *настроить вывод контента ( цены, тексты. итд ) *изменить этапы покупки. *изменить темплейт мыла после ...

    Joomla
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад