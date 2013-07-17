Требуется реализовать список доработок по Joomla 2.5 Настройка и верстка. Контакты скайп.
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется доработать на основе главной страницы остальной дизайн сайта. Сайт одностраничный, прокручиваемый в низ. Есть лого и пример главной страницы. Требуется реализовать страницы: О нас Портфолио Экстра ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10000
Требуется создать на основе готовых темплейтов, реализовать тексты и продвинуть в гугле сайты медецинской тематики. Требуется команда которая возмет на себя весь список задач по проекту. Создание сателита. Написание текстов. ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется верстальшик/программист по Joomla 2.5 Требуется реализоват в готовом проекта на основе темплейта от YOOtheme нное количество доработок. Оплата по часовой или за таск( обсуждаемо ). Требуется начать ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Сайт интерейр дизайнера. Требуется написать тексты к проектам, мини историю о самом дизайнере. Так же ваши предложения как можно расширить сайт. Контакты и цену за статью / количество знаков.Копирайтинг20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
На основе главной страницы - требуется реализовать 4-5 внутренних страниц. Сайт ювелирной направленности. Пример главной при личной переписки. Сайт на английском языке. От Вас хотелось бы услышать цену ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется написать контент на английском для сайта веб студии. Студия занимается предоставлением удаленных услуг ( аутсорсинг ) для корпоративных клиентов (B2B). Типы контента: Главная - 3 типа услуг ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется добавить в темплейт WordPress RTL. Для языков с право на лево. Требуется реализовать RTL во всех примерах стилей. Вот темплейт http://quanticalabs.com/wp_themes/medicenter/HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется: Написание текстов для сайта и форума используя наши ключевые слова. Активность в комментариях к темам. Тематика - медицина. Пишите цены за 300 слов в статье, ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется на постоянку верстальшик для верстки простых и сложных одностраничников. Пишите контакты, опыт работы, опыт работы с html5, css3, canvas.HTML-верстка12 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется написать парсер по определным параметрам вывода файла. В парсере должно присутствовать 3 типа изменений в конечный фаил из списка в изначальном файле.Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется написать алгоритм который определяет регион РФ из которого человек, по номеру его мобильного телефона. *Первая версия 5 Городов/регионов. **Простое добавление новых Городов/регионов. --- ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется сверстать одну страницу. Требования к верстке - HTML 5, CCS3, Canvas. Функционал - Большой слайдер картинок, скролер 5 картинок. Код должен быть минимальный. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется исправить ряд багов в JavaScript в темплейте Joomla 2.5 Приступить требуется немедля. Инфа при личном общении.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется реализовать дизайн внутрених страниц сайта по уже реализованой главной странице. Главная страница готова и будет показана при личном общении. Стиль дизайна - система администраривания ( по типу панель ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется из готовых фото создать два формата 1. 400 на 600 - из нескольких фото 2. 140 на 124 - из части одного фото *примеры в ...Обработка фотографий29 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется сверстать несколько страниц VM Доработать существующие доработки. Работа срочная - оплата соответственная.HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Требуется верстальшик для реализации ряда доработок. 15$ в час Приступать немедлено.HTML-верстка13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Требуется специалист по Virtuemart 2 / Joomla 2.5 Требуется: *доверстать верстку магазина. *настроить вывод контента ( цены, тексты. итд ) *изменить этапы покупки. *изменить темплейт мыла после ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт12 лет назад