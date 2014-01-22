Копирайтер/рерайтер на медицинский сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок685 просмотров

Здравствуйте, требуется копирайтер для написания статей на мед. тематику. Для постоянного сотрудничества.

Нужно делать копирайт и частичный рерайт на основе открытых источников. По ТЗ, с использованием SEO ключей. Цена за тыс. без пробелов 50руб.

Средняя загруженность ~50 тыс. в неделю.

От вас жду примеры статей на мед. тематику.

Отобранным кандидатом будет роздано небольшое оплачиваемое тестовое задание.

Написание статей
11 лет назад
JuliaShamray
Юлия 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Arzy2012
Арзы 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$50
7 дней
Сотрудничаем с Арзы уже более месяца. Проявила себя как ответственный и профессиональный исполнитель. Хорошо справляется с медицинской тематикой.
Очень довольна сотрудничеством! Четкое ТЗ, оплата без опозданий, в оговоренные сроки. Работаем уже более месяца. Спасибо

Заявки фрилансеров

Arzy2012
Арзы 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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