Копирайтер/рерайтер на медицинский сайт

Здравствуйте, требуется копирайтер для написания статей на мед. тематику. Для постоянного сотрудничества.

Нужно делать копирайт и частичный рерайт на основе открытых источников. По ТЗ, с использованием SEO ключей. Цена за тыс. без пробелов 50руб.

Средняя загруженность ~50 тыс. в неделю.

От вас жду примеры статей на мед. тематику.

Отобранным кандидатом будет роздано небольшое оплачиваемое тестовое задание.