Описание иностранных интернет-магазинов. Объем 1700-2000 знаков, требуется грамотное построение и смысловая завершенность текста. Знания языков не требуется, переводчика от гугл, вполне, достаточно для работы. Минимальный объем, требуемый от исполнителя: 40 тыс.зн/нед. Количество работы, пока, ...
Копирайтер/рерайтер на медицинский сайт
Здравствуйте, требуется копирайтер для написания статей на мед. тематику. Для постоянного сотрудничества.
Нужно делать копирайт и частичный рерайт на основе открытых источников. По ТЗ, с использованием SEO ключей. Цена за тыс. без пробелов 50руб.
Средняя загруженность ~50 тыс. в неделю.
От вас жду примеры статей на мед. тематику.
Отобранным кандидатом будет роздано небольшое оплачиваемое тестовое задание.
Выбранный исполнитель
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