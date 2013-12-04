Здравствуйте, требуется копирайтер для написания статей на мед. тематику. Для постоянного сотрудничества. Нужно делать копирайт и частичный рерайт на основе открытых источников. По ТЗ, с использованием SEO ключей. Цена за тыс. без ...
Копирайт - бухгалтерская тематика
Доброго времени суток! Требуется копирайтер. Просьба выставлять кандидатуру тех, кто уже работал с темой бухгалтерских услуг или хорошо знаком с ней.
С исполнителем будет налажено регулярное сотрудничество.
Спасибо!
P.S. К тендеру прикрепляю файл ТЗ
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