Наполнение каталога товаров.

Коллеги, ищу творческого, эрудированного, адекватного выдумщика! Что нужно делать? Нужно придумывать концепции (идеи) к социальным роликам, рекламным билбордам, студийным видеопрезентациям и т.п. Делать это нестандартно, но адекватно! Работы очень много, по сути, это может претендовать ...