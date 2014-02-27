Добрый день. Требуются опытные копирайтеры/контент-менеджеры, сведущие в Форекс тематике. Необходимо предоставить список работ, написанных в данной области, либо написать неоплачиваемое тестовое задание, на основе которого и будут выбраны исполнители. ...
Наполнение каталога товаров.
Необходимо наполнить 349 товаров описанием по 300-400 символов грамотного рерайта для потенциальных клиентов. Наполнение по ТЗ. Плюс вставка копипаста. Сайт на WordPress, товары в виде записей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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