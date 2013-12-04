Написать 8 штук SEO-статей

Для интернет-каталога служб такси требуется сделать 8 разных статей.

В каждой такой статье должна быть развернуто описана соответствующая тема.

Статья должна быть направленна на продвижение по этому запросу и иметь в тексте слово #SITY#,

которое будет в автоматическом формате на сайте заменено на город в именительном падеже!

Каждая статья должна быть по 4-5 тысяч символов.

Такси в аэропорт #SITY#

Такси на вокзал #SITY#

Такси на свадьбу #SITY#

VIP такси #SITY#

Междугороднее такси #SITY#

Аренда такси с водителем #SITY#

Услуга трезвый водитель #SITY#

Автомобиль на свадьбу #SITY#

PS:

Также хотелось бы чуть позже заказать пресс-релизы для сервиса, это вне рамках данной задачи

Пресс релизы планируются почти однотипные, отражающие преимущества сервиса, предназначены для СМИ.