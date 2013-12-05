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На портал об иностранных языках требуются рерайтер
На портал об иностранных языках требуются авторы для долгосрочного сотрудничества для добавления учебных материалов.
Требования:
- Умение писать грамотные и интересные тексты на русском и украинском языках.
- Пунктуальность, ответственность, порядочность.
- Умение находить в Интернете нужную информацию.
- Быть на связи через Skype.
- Вовремя сдавать работу.
- Возможность выполнять объемы — до 10000 символов в день.
- Знание английского языка не обязательно.
Также желательно базовые знания html и Photoshop. Это даст дополнительные очки в Вашу пользу при отборе кандидатов.
Схема работы:
- Получаете шаблон и инструкции по выполнению работы.
- Пишете материал в соответствии с шаблоном.
- Добавляете картинки и файлы к описанию.
- Размещаете все это с помощью специального скрипта на сайте.
От нас:
- Постоянные заказы
- Регулярные выплаты.
- Возможность развития и продвижения по карьерной лестнице.
- Помощь редактора (в случае возникновения вопросов).
Предполагаемый месячный бюджет на одного автора – 12 000 - 15 000 рублей.
При успешном сотрудничестве возможен карьерный рост к должности копирайтера, контент-менеджера и редактора.
Заявки фрилансеров
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