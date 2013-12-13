Задание по копирайту - тематика медицина

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок218 просмотров

Задача написать текста для клиники. Мед образование приветствуется.

Оплата 1.5$ за 1000 симв.

Только ЯДЕНЬГИ

11 лет назад
AndreyMy
Андрей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$100
7 дней
Спасибо Виктории за отлично выполненную работу! Полное соответствие ТЗ и срокам. Будем продолжать сотрудничество.
Андрей, спасибо за интересный заказ! Четко поставленное ТЗ, оперативная проверка и оплата - приятно работать с таким заказчиком. Буду рада продолжению сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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