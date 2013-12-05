Копирайтер под юридическую тематику

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок208 просмотров

Здравствуйте!

Мы ищем хорошего специалиста с опытом :) под юридические статьи. Творческим, интересным языком. Без всяких страшилок, в позитиве, и в тоже время толкового и квалифицированного.

Оставьте ваши предложения и расценки. Статьи должны быть уровня хорошей консультации со специалистом, с точными данными относительно законов, положений, текущей ситуации.

Мы оказываем услуги: регистрация и ликвидация фирм, договор аренды, абонентское обслуживание, лицензирование. Защита активов.

Спасибо!

11 лет назад
adv33
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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