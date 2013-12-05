Для сайта научно-образовательной компании необходимы статьи, раскрывающие преимущества различных учебных специальностей, курсов и программ, наиболее востребованных на сегодняшний день. Мной будет выбрано несколько исполнителей, которым по согласованию я вышлю список тем для статей. Каждая статья ...
Копирайтер под юридическую тематику
Здравствуйте!
Мы ищем хорошего специалиста с опытом :) под юридические статьи. Творческим, интересным языком. Без всяких страшилок, в позитиве, и в тоже время толкового и квалифицированного.
Оставьте ваши предложения и расценки. Статьи должны быть уровня хорошей консультации со специалистом, с точными данными относительно законов, положений, текущей ситуации.
Мы оказываем услуги: регистрация и ликвидация фирм, договор аренды, абонентское обслуживание, лицензирование. Защита активов.
Спасибо!
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