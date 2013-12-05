Статьи на тему образования

$100
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Закрыт14 заявок325 просмотров

Для сайта научно-образовательной компании необходимы статьи, раскрывающие преимущества различных учебных специальностей, курсов и программ, наиболее востребованных на сегодняшний день. Мной будет выбрано несколько исполнителей, которым по согласованию я вышлю список тем для статей. Каждая статья 2500 зн.с пробелами. Стоимость за одну статью 90 рублей. Количество статей на одного исполнителя от 20 шт. В приложении четкое и подробное ТЗ. От вас грамотность и понимание темы.

11 лет назад
verata
45 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров