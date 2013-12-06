Здравствуйте! Мы ищем хорошего специалиста с опытом :) под юридические статьи. Творческим, интересным языком. Без всяких страшилок, в позитиве, и в тоже время толкового и квалифицированного. Оставьте ваши предложения ...
Требуется копирайтер для перспективной работы
Требуется копирайтер для перспективной и продолжительной работы (желательно на постоянной основе) по написанию качественного контента для сайта женской тематики: zhenskay-krasota.ru/
Пишите свои цены, но ориентир 40 руб. за 1000 символов без пробелов, и по сколько статей в день можете писать, а также в каких проектах участвовали и реальные, достойные примеры своих работ.
Объем необходимого контента в месяц примерно 80 000 символов.
Обязательные качества копирайтера: грамотность, умение писать интересные и интригующие тексты, внимательность, ответственность, пунктуальность.
Требования к контенту:
1. Написание контента от первого лица
2. Главное требование: интересный и лаконичный текст, без лишней воды, в какой-то даже степени вирусного характера.
3. 100% без грамматических и синтаксических ошибок; внимательно следить за пробелами (за опечатками).
4. Уже с первых строк Вы должны заинтриговать, привлечь внимание читателя.
5. Требуемый размер текста 3500 – 4500 символов без пробелов; 4-5 подпункта. Рамки не строгие, но лить воду с целью написать больше символов мы не приветствуем и обращаем на это особое ВНИМАНИЕ
6. Раскрытие темы каждого подпункта ~ 1000-1500-1800 символов
7. Ключи предоставим конкретному исполнителю.
8. Переписка по почте.
9. Оплата: Зарплата выплачивается 2 раза в месяц в валюте WMR
За первую половину месяца – крайний срок 25 число текущего месяца
(если 25 число выходной, то первый рабочий день после 25-го).
За вторую половину месяца – крайний срок 10 число следующего месяца
(если 10 число выходной, то первый рабочий день после 10-го).
Обращаем ваше внимание, что выше указаны КРАЙНИЕ сроки. Обычно получается выплачивать раньше – примерно 20-го и 5-го числа.
P.S.
• Более подробные требования к контенту предоставим конкретному исполнителю
• Если есть желание, возможность и умение размещать свои статьи на сайте самостоятельно, пишите свою стоимость – обсудим.
• Если остались какие-либо еще вопросы, пишите – обсудим.
• Новичкам просьба не беспокоить
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