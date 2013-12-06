Требуется копирайтер для перспективной работы

Требуется копирайтер для перспективной и продолжительной работы (желательно на постоянной основе) по написанию качественного контента для сайта женской тематики: zhenskay-krasota.ru/

Пишите свои цены, но ориентир 40 руб. за 1000 символов без пробелов, и по сколько статей в день можете писать, а также в каких проектах участвовали и реальные, достойные примеры своих работ.

Объем необходимого контента в месяц примерно 80 000 символов.

Обязательные качества копирайтера: грамотность, умение писать интересные и интригующие тексты, внимательность, ответственность, пунктуальность.

Требования к контенту:

1. Написание контента от первого лица

2. Главное требование: интересный и лаконичный текст, без лишней воды, в какой-то даже степени вирусного характера.

3. 100% без грамматических и синтаксических ошибок; внимательно следить за пробелами (за опечатками).

4. Уже с первых строк Вы должны заинтриговать, привлечь внимание читателя.

5. Требуемый размер текста 3500 – 4500 символов без пробелов; 4-5 подпункта. Рамки не строгие, но лить воду с целью написать больше символов мы не приветствуем и обращаем на это особое ВНИМАНИЕ

6. Раскрытие темы каждого подпункта ~ 1000-1500-1800 символов

7. Ключи предоставим конкретному исполнителю.

8. Переписка по почте.

9. Оплата: Зарплата выплачивается 2 раза в месяц в валюте WMR

За первую половину месяца – крайний срок 25 число текущего месяца

(если 25 число выходной, то первый рабочий день после 25-го).

За вторую половину месяца – крайний срок 10 число следующего месяца

(если 10 число выходной, то первый рабочий день после 10-го).

Обращаем ваше внимание, что выше указаны КРАЙНИЕ сроки. Обычно получается выплачивать раньше – примерно 20-го и 5-го числа.

P.S.

• Более подробные требования к контенту предоставим конкретному исполнителю

• Если есть желание, возможность и умение размещать свои статьи на сайте самостоятельно, пишите свою стоимость – обсудим.

• Если остались какие-либо еще вопросы, пишите – обсудим.

• Новичкам просьба не беспокоить