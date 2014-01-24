Нужно выполнить рерайт текстов разной тематики (женская, мебельная, строительная и т.д.), объем до 5000 знаков в день. Требования к кандидатам: - Грамотность в плане орфографии ...
Тексты для нового сайта по моему ТЗ
Всем привет, нужны оптимизированные текста по моему тз, для сайта mendesidis.ru
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