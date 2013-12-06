Перевод описаний товаров (Польский, Англ., Укр.)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки228 просмотров

На сайте "лежат" описания товаров на какомто из указанных языков (польский или русский как правило). нужно качественно перевести на Укр, Англ (техническая группа товаров) и добавить на сайте.

CMS Webasyst, мультиязычная. Цена,сроки?

Webasyst
11 лет назад
BIOsyn
Артем 
52 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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