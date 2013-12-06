Всем привет, нужны оптимизированные текста по моему тз, для сайта mendesidis.ru
Перевод описаний товаров (Польский, Англ., Укр.)
На сайте "лежат" описания товаров на какомто из указанных языков (польский или русский как правило). нужно качественно перевести на Укр, Англ (техническая группа товаров) и добавить на сайте.
CMS Webasyst, мультиязычная. Цена,сроки?
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