Уроки по вышивке крестиком - рерайт

Здравствуйте.

Нужен человек (предположительно - девушка), разбирающийся или готовый разобраться в вышивке крестиком, для написания и добавления уроков на тематический сайт.

Необходимо добавлять как минимум по одному уроку в неделю, размер статьи от 1500 до 3000 знаков. Обязательны 1-2 иллюстрации. Материал для рерайта есть. Работа постоянная.

Оплата webmoney еженедельно, первое время возможна ежедневная оплата. Стоимость за 1000 знаков без пробелов - 25 рублей.

Сайт на движке dle, при необходимости подробно проинструктируем, как с ним работать. Возможно составление уроков без добавления на сайт, обговаривается отдельно.

Жду предложений на почту (в контактной информации в профиле) со ссылкой на этот проект.

К оформлению статьи предъявляются следующие требования:

1. Стилистическая, орфографическая и пунктуационная грамотность.

2. Уникальность текста от 95%.

3. Разделение текста на абзацы с соответственно оформленными подзаголовками.

4. Наличие ключевых предложений, выделенных жирным шрифтом.

5. Картинки хорошего качества без ссылок на другие интернет-ресурсы, размер не менее 600px в ширину.

6. В свойствах картинки необходимо заполнять "альтернативный текст".