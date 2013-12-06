Создание статей (6 тысячи рублей в неделю) Требуется собирать и систематизировать информацию и добавлять ее на сайт. В условиях планомерной работы ежедневной работы заработок в районе 4-7 тысяч рублей в неделю. Подробнейшая ...
Уроки по вышивке крестиком - рерайт
Здравствуйте.
Нужен человек (предположительно - девушка), разбирающийся или готовый разобраться в вышивке крестиком, для написания и добавления уроков на тематический сайт.
Необходимо добавлять как минимум по одному уроку в неделю, размер статьи от 1500 до 3000 знаков. Обязательны 1-2 иллюстрации. Материал для рерайта есть. Работа постоянная.
Оплата webmoney еженедельно, первое время возможна ежедневная оплата. Стоимость за 1000 знаков без пробелов - 25 рублей.
Сайт на движке dle, при необходимости подробно проинструктируем, как с ним работать. Возможно составление уроков без добавления на сайт, обговаривается отдельно.
Жду предложений на почту (в контактной информации в профиле) со ссылкой на этот проект.
К оформлению статьи предъявляются следующие требования:
1. Стилистическая, орфографическая и пунктуационная грамотность.
2. Уникальность текста от 95%.
3. Разделение текста на абзацы с соответственно оформленными подзаголовками.
4. Наличие ключевых предложений, выделенных жирным шрифтом.
5. Картинки хорошего качества без ссылок на другие интернет-ресурсы, размер не менее 600px в ширину.
6. В свойствах картинки необходимо заполнять "альтернативный текст".
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