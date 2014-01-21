Тексты для сайта об Индии

Ищу копирайтера на длительное сотрудничество. Необходимо написание текстов для сайта об Индии. Ежемесячно около 100 текстов. Темы разные, например - биографии актеров, описания фильмов, тексты про йогу, про достопримечательности, про культуру Индии, в общем про всё, что касается этой страны.

Важно, чтобы Вы были в теме - то есть Вам нравилась Индия и всё что с ней связано - так и вам будет проще писать и тексты будут с душой.

В рамках этого проекта нужно будет написать 50 статей по 2000 знаков без пробелов (или всего 100 тыс знаков - возможно некоторые материалы будут короче), 2.5 доллара за статью.