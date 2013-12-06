Рерайт новостей и статей о твиттере

Здравствуйте.

Необходим человек для написания и добавления новостей и статей на сайт, посвящённый русскоязычному сегменту твиттера.

1 новость включает себя 500-1500 знаков без пробелов + изображение; статья 1500-3000 знаков без пробелов + 1-2 изображения.

Цена 1000 знаков без пробелов - 25 рублей, оплата webmoney еженедельно. Первое время возможна ежедневная оплата.

Если сработаемся, в планах долгосрочное сотрудничество - работа постоянная.

Сайт на движке Wordpress, при необходимости проинструктируем, как с ним работать.

Предложения жду на почту (см. контактную информацию в профиле) со ссылкой на этот проект.

К оформлению статьи или новости предъявляются следующие требования:

1. Стилистическая, орфографическая и пунктуационная грамотность.

2. Уникальность текста от 95%.

3. Разделение текста на абзацы с соответственно оформленными подзаголовками.

4. Наличие ключевых предложений, выделенных жирным шрифтом.

5. Картинки хорошего качества без ссылок на другие интернет-ресурсы, размер не менее 600px в ширину.

6. В свойствах картинок необходимо заполнять «альтернативный текст».

Текст должен быть интересным и полезным для читателей. Также необходимо понимать механизм работы твиттера.