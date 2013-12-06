Копирайт, наполнение сайта (ENG)

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Закрыт7 заявок355 просмотров

Приглашаю к сотрудничеству грамотного копирайтера (английский язык)

Тематика: визовая поддержка и сопровождение

Нужны интересные, нескучные, продающие тексты

Объем: ориент. 40-50 тыс. знаков.

11 лет назад
maxeam
Максим 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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