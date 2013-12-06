Перевод описаний товаров и наполнение магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок291 просмотр

Нужно наполнение контентом интернет-магазина с переводом описаний товаров, а также копирайтинг написаний к уже существующим.

Контент: взять 150 шерстяных ковров из категории top sellers с overstock.com: создать товар в админке Spree, перевести описание, загрузить фото, присвоить категории. Также нужно составить табличку с полями артикул, цена, исходный URL для каждого товара.

Копирайтинг описаний: сочинить уникальные описания из 2-3 абзацев по 3-5 предложений каждое к 27 товарам для дома; сохранить их в админке магазина Spree.

В ответ включите примеры подобной работы (несколько разных примеров для похожих товаров приветствуется), либо перевод одного описания любого предмета домашнего декора из любого англоязычного интернет-магазина на ваш выбор (например, http://www.selfridges.com/en/home-tech/?llc=tn или http://www.overstock.com/Home-Garden/Home-Decor/3/dept.html?TID=HOMERDSP_HOMEDECOR)

11 лет назад
netmediadata
Павел 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$250
14 дней

Заявки фрилансеров

alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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