Перевод описаний товаров и наполнение магазина

Нужно наполнение контентом интернет-магазина с переводом описаний товаров, а также копирайтинг написаний к уже существующим.

Контент: взять 150 шерстяных ковров из категории top sellers с overstock.com: создать товар в админке Spree, перевести описание, загрузить фото, присвоить категории. Также нужно составить табличку с полями артикул, цена, исходный URL для каждого товара.

Копирайтинг описаний: сочинить уникальные описания из 2-3 абзацев по 3-5 предложений каждое к 27 товарам для дома; сохранить их в админке магазина Spree.

В ответ включите примеры подобной работы (несколько разных примеров для похожих товаров приветствуется), либо перевод одного описания любого предмета домашнего декора из любого англоязычного интернет-магазина на ваш выбор (например, http://www.selfridges.com/en/home-tech/?llc=tn или http://www.overstock.com/Home-Garden/Home-Decor/3/dept.html?TID=HOMERDSP_HOMEDECOR)