Рерайтер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен29 заявок412 просмотров

Нужно писать (РЕРАЙТИТЬ) каждый месяц по 10 статей на тему, связанную с Женским Счастьем, например:

— как обрести счастье

— как найти гармонию в себе

— как успешно выйти замуж

Темы я вышлю. Материал, который нужно рерайтить, Вы можете выбрать самостоятельно.

Объем — не

Цена — 60-70 рублей/статья.

Сроки — можно высылать по 1 статье кажд. день, можно сразу пачкой. Первые 2-3 статьи нужны к 10 декабря.

11 лет назад
AnnaKK
Анна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
31 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

LadyAdel
Галина 
41 год
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$30
30 дней
Галина отличный исполнитель! Работой довольна! Работа очень качественная!!!
Все отлично. Заказчик добросовестный и понимающий.

Заявки фрилансеров

LadyAdel
Галина 
41 год
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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