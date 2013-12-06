Нужно писать (РЕРАЙТИТЬ) каждый месяц по 10 статей на тему, связанную с Женским Счастьем, например:

— как обрести счастье

— как найти гармонию в себе

— как успешно выйти замуж

Темы я вышлю. Материал, который нужно рерайтить, Вы можете выбрать самостоятельно.

Объем — не

Цена — 60-70 рублей/статья.

Сроки — можно высылать по 1 статье кажд. день, можно сразу пачкой. Первые 2-3 статьи нужны к 10 декабря.