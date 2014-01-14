Копирайтер для длительного сотрудничества

Нужен грамотный копирайтер и рерайтер в одном лице, мамочки с детьми, которые то пишут, то не пишут, то ребенок заболел не подходят. Особый акцент делаю на то, что человек должен быть ответственным, тогда будем работать долго и плодотворно. Пишите мне только в том случае, если вы готовы работать на постоянной основе и появляться в сети несколько раз в день. Оплата 35р за 1000 символов копирайтинг,25р 1000 символов рерайтинг(он бывает очень редко), Яндекс Деньги. Не золотые горы, но постоянные объемы. Оплата в начале за первый день, потом первую неделю, далее раз в месяц.

Тематика самая разнообразная, наполнение сайтов сео текстами. Объем работы может составлять около 12000–15000 в день. Со своей стороны гарантирую стабильность и оплату без задержек.

Со всеми вопросами и предложениями в аську, скайп и почту, именно сюда, так как дальше по работе мы будем общаться именно там, данные вы найдете в контактной информации.

Писать только тем, кто действительно готов работать, а не взять пробную статью и пропасть!!!

Прошу внимательно прочесть объявление, прежде чем задавать мне вопросы.

Например, про оплату, она действительно осуществляется на кошелек Яндекс и спрашивать про Вебмани не имеет смысла.

Вроде ничего не упустил, все довольно прозрачно.

Жду заявок и надеюсь на плодотворное сотрудничество.