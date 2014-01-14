Приглашаю к сотрудничеству грамотного копирайтера (английский язык) Тематика: визовая поддержка и сопровождение Нужны интересные, нескучные, продающие тексты Объем: ориент. 40-50 тыс. знаков.
Копирайтер для длительного сотрудничества
Нужен грамотный копирайтер и рерайтер в одном лице, мамочки с детьми, которые то пишут, то не пишут, то ребенок заболел не подходят. Особый акцент делаю на то, что человек должен быть ответственным, тогда будем работать долго и плодотворно. Пишите мне только в том случае, если вы готовы работать на постоянной основе и появляться в сети несколько раз в день. Оплата 35р за 1000 символов копирайтинг,25р 1000 символов рерайтинг(он бывает очень редко), Яндекс Деньги. Не золотые горы, но постоянные объемы. Оплата в начале за первый день, потом первую неделю, далее раз в месяц.
Тематика самая разнообразная, наполнение сайтов сео текстами. Объем работы может составлять около 12000–15000 в день. Со своей стороны гарантирую стабильность и оплату без задержек.
Со всеми вопросами и предложениями в аську, скайп и почту, именно сюда, так как дальше по работе мы будем общаться именно там, данные вы найдете в контактной информации.
Писать только тем, кто действительно готов работать, а не взять пробную статью и пропасть!!!
Прошу внимательно прочесть объявление, прежде чем задавать мне вопросы.
Например, про оплату, она действительно осуществляется на кошелек Яндекс и спрашивать про Вебмани не имеет смысла.
Вроде ничего не упустил, все довольно прозрачно.
Жду заявок и надеюсь на плодотворное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно наполнение контентом интернет-магазина с переводом описаний товаров, а также копирайтинг написаний к уже существующим. Контент: взять 150 шерстяных ковров из категории top sellers с overstock.com: создать товар в админке Spree, перевести ...Закрыт11 лет назад
- $50
Нужно писать (РЕРАЙТИТЬ) каждый месяц по 10 статей на тему, связанную с Женским Счастьем, например: — как обрести счастье — как найти гармонию в себе — как успешно выйти замуж ...Завершен11 лет назад
Нам нужен человек для написания текстов на карточки товара, по сути должно быть что то подобное как на ссылке ниже нужен только текст. http://www.techlaboratory.ru/product/101902/ Товары видеокамеры, домофоны, видеорегистраторы, уже сейчас надо текстов карточек на ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется написать 10 статей по женской тематике со сроком сдачи завтра до 15.00. Будет выбран 1 или 2 исполнителя. Предпочтение отдается женщинам с портфолио, имеющим опыт ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Необходим человек для написания и добавления новостей и статей на сайт, посвящённый русскоязычному сегменту твиттера. 1 новость включает себя 500-1500 знаков без пробелов + изображение; статья 1500-3000 знаков без пробелов + ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужен человек (предположительно - девушка), разбирающийся или готовый разобраться в вышивке крестиком, для написания и добавления уроков на тематический сайт. Необходимо добавлять как минимум по одному уроку в неделю, размер ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуеться найти и сделать рерайт статей про товары из США. Оригинально на уровне 50% , больше не надо. Каждому исполнителю не более 5 статей , максимум по 2500 знаков. Оплата 1 долл за ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $100
Ищу копирайтера на длительное сотрудничество. Необходимо написание текстов для сайта об Индии. Ежемесячно около 100 текстов. Темы разные, например - биографии актеров, описания фильмов, тексты про йогу, про достопримечательности, про культуру Индии, в общем про ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Необходим человек, который будет писать и добавлять на сайт инструкции к лекарственным препаратам. Инструкция включает в себя 3000-4000 знаков без пробелов + 2-3 изображения по теме статьи. В неделю ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад