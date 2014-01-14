Копирайтер для длительного сотрудничества

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт31 заявка1335 просмотров

Нужен грамотный копирайтер и рерайтер в одном лице, мамочки с детьми, которые то пишут, то не пишут, то ребенок заболел не подходят. Особый акцент делаю на то, что человек должен быть ответственным, тогда будем работать долго и плодотворно. Пишите мне только в том случае, если вы готовы работать на постоянной основе и появляться в сети несколько раз в день. Оплата 35р за 1000 символов копирайтинг,25р 1000 символов рерайтинг(он бывает очень редко), Яндекс Деньги. Не золотые горы, но постоянные объемы. Оплата в начале за первый день, потом первую неделю, далее раз в месяц.

Тематика самая разнообразная, наполнение сайтов сео текстами. Объем работы может составлять около 12000–15000 в день. Со своей стороны гарантирую стабильность и оплату без задержек.

Со всеми вопросами и предложениями в аську, скайп и почту, именно сюда, так как дальше по работе мы будем общаться именно там, данные вы найдете в контактной информации.

Писать только тем, кто действительно готов работать, а не взять пробную статью и пропасть!!!

Прошу внимательно прочесть объявление, прежде чем задавать мне вопросы.

Например, про оплату, она действительно осуществляется на кошелек Яндекс и спрашивать про Вебмани не имеет смысла.

Вроде ничего не упустил, все довольно прозрачно.

Жду заявок и надеюсь на плодотворное сотрудничество.

11 лет назад
russik25
Михаил 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

anna1945
Анна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва(-1)
11 лет назад
$20
1 день
Анна сотрудничала со мной около 2х месяцев, время от времени задерживала сдачу статей, а вот последний раз взяла работу на 90 статей сроком на неделю. каждый день мне говорила да я пишу, пишу. В итоге к указанному сроку статей я так и не получил, она даже не удосужилась сообщить, что сдавать их не собирается и на связь выходить отказалась. Таким образом сроки сорваны, работа не выполнена. Так что могу оценить ее как совершенно безответственного копирайтера.

Заявки фрилансеров

anna1945
Анна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва(-1)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайт, наполнение сайта (ENG)

    Приглашаю к сотрудничеству грамотного копирайтера (английский язык) Тематика: визовая поддержка и сопровождение Нужны интересные, нескучные, продающие тексты Объем: ориент. 40-50 тыс. знаков.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод описаний товаров и наполнение магазина

    $250

    Нужно наполнение контентом интернет-магазина с переводом описаний товаров, а также копирайтинг написаний к уже существующим. Контент: взять 150 шерстяных ковров из категории top sellers с overstock.com: создать товар в админке Spree, перевести ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер

    $50

    Нужно писать (РЕРАЙТИТЬ) каждый месяц по 10 статей на тему, связанную с Женским Счастьем, например: — как обрести счастье — как найти гармонию в себе — как успешно выйти замуж ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Карточки товара по теме системы безопасности.

    Нам нужен человек для написания текстов на карточки товара, по сути должно быть что то подобное как на ссылке ниже нужен только текст. http://www.techlaboratory.ru/product/101902/ Товары видеокамеры, домофоны, видеорегистраторы, уже сейчас надо текстов карточек на ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 10 статей на женскую тему

    $50

    Требуется написать 10 статей по женской тематике со сроком сдачи завтра до 15.00. Будет выбран 1 или 2 исполнителя. Предпочтение отдается женщинам с портфолио, имеющим опыт ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт новостей и статей о твиттере

    Здравствуйте. Необходим человек для написания и добавления новостей и статей на сайт, посвящённый русскоязычному сегменту твиттера. 1 новость включает себя 500-1500 знаков без пробелов + изображение; статья 1500-3000 знаков без пробелов + ...

    WordPress
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Уроки по вышивке крестиком - рерайт

    Здравствуйте. Нужен человек (предположительно - девушка), разбирающийся или готовый разобраться в вышивке крестиком, для написания и добавления уроков на тематический сайт. Необходимо добавлять как минимум по одному уроку в неделю, размер ...

    DLE
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи товары из США

    $500

    Требуеться найти и сделать рерайт статей про товары из США. Оригинально на уровне 50% , больше не надо. Каждому исполнителю не более 5 статей , максимум по 2500 знаков. Оплата 1 долл за ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Тексты для сайта об Индии

    $100

    Ищу копирайтера на длительное сотрудничество. Необходимо написание текстов для сайта об Индии. Ежемесячно около 100 текстов. Темы разные, например - биографии актеров, описания фильмов, тексты про йогу, про достопримечательности, про культуру Индии, в общем про ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт описаний лекарственных средств

    Здравствуйте. Необходим человек, который будет писать и добавлять на сайт инструкции к лекарственным препаратам. Инструкция включает в себя 3000-4000 знаков без пробелов + 2-3 изображения по теме статьи. В неделю ...

    WordPress
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад