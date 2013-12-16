Нужен грамотный копирайтер и рерайтер в одном лице, мамочки с детьми, которые то пишут, то не пишут, то ребенок заболел не подходят. Особый акцент делаю на то, что человек должен быть ответственным, тогда будем ...
Требуется текст новогоднего поздравления клиентам
Требуется текст новогоднего поздравления клиентам компании. Формально компания называется Гео Менеджер Трейд, но клиенты ее знают как Орион Мониторинг. Поздравление необходимо от лица компании, клиенты компании это либо руководители транспортных компаний, либо начальники "транспортного цеха" на предприятиях/механники/главные инженеры.
В тексте можно указать , что на сегодняшний день отрасль зарекомендовала себя как надежный партнер владельцев транспортных средств, помогающая им быть в курсе местоположения своих ТС и следить за исполнением обязательств работников предприятия. Отдельно стоит подчеркнуть, что в ноябре нашей компании исполнилось 5 лет, за которые мы расширили свою региональную и партнерскую сеть до более чем 100 компаний, что позволяет нам оказывать услуги по установке и техническому обслуживанию оборудования по все территории России
Объем текста 800 - 1000 символов с пробелами. Текст должен быть не только написан, но и качественно размещен на одной странице А4
Если есть вопросы - в личку
Победитель конкурса
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