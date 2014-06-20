Александр rakitinalexrakitinalex
Опыт работы
Август 2011
ООО Микрозайм (Россия, www.micro-zaim.ru) — Банки/кредиты/инвестиции/лизинг
SEO специалист,маркетинг,PR,менеджмент,SMM, Управление
SEO - продвижение в ПС
Маркетинг - создания и развития ресурса в SMM,построение бренда
Контроль проекта.
Микрозайм.Ру - является стартапом,развитие на более высоко-конкурентном рынке позволило добиться хороших результатов и самое главное хорошего сервиса
Ключевые навыки
SEO (Search Engine Optimization) - Вывод в ТОП поисковых систем ключевых слов
SMM (Social Media Marketing) - Работа с соц.медиа
PR (Public Relations) - Работа с публикой
PPC (Pay Per Click) - Работа с контекстными сервисами (Директ\Адвордс)
CPA (Cost Pay Action) - Работа с сервисами оплаты за действие
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