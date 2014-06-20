SEO,SMM,SMO,PPC и другая специализация маркетинга

Опыт работы

Август 2011

ООО Микрозайм (Россия, www.micro-zaim.ru) — Банки/кредиты/инвестиции/лизинг

SEO специалист,маркетинг,PR,менеджмент,SMM, Управление

SEO - продвижение в ПС

Маркетинг - создания и развития ресурса в SMM,построение бренда

Контроль проекта.

Микрозайм.Ру - является стартапом,развитие на более высоко-конкурентном рынке позволило добиться хороших результатов и самое главное хорошего сервиса

Ключевые навыки

SEO (Search Engine Optimization) - Вывод в ТОП поисковых систем ключевых слов

SMM (Social Media Marketing) - Работа с соц.медиа

PR (Public Relations) - Работа с публикой

PPC (Pay Per Click) - Работа с контекстными сервисами (Директ\Адвордс)

CPA (Cost Pay Action) - Работа с сервисами оплаты за действие