Описания товаров автомобильной тематики

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок212 просмотров

Необходимо создать описания для товаров автомобильной тематики. Описания должны быть написаны грамотно, с высокой степенью уникальности. Просьба в своих заявках указывать адекватную цену за написание 1000 символов текста бп.

11 лет назад
S_project
Сергей 
60 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Копирайтер для длительного сотрудничества

    $500

    Нужен грамотный копирайтер и рерайтер в одном лице, мамочки с детьми, которые то пишут, то не пишут, то ребенок заболел не подходят. Особый акцент делаю на то, что человек должен быть ответственным, тогда будем ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтинг

    Здравсвуйте. Нужен исполнитель для написания копирайта на финансовую тематику (форекс, банки, вложения, инвестиции и т.д.). Работы много. Оплата 1.5 $ / 1 к знаков.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется копирайтер

    На постоянную или частичную занятость требуется копирайтер с большим опытом написания продающих текстов. Тематика – самооборона, уверенность в себе (www.rubulat.ru). Готовы платить очень достойные деньги за качественную работу. Пожалуйста, ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу копирайтера

    Здравствуйте! Ищу копирайтера. Тематика: кредиты. Оплата до 1$ за 1000 знаков б.п. До 20 статей в день. Контакты у меня в профиле. Писать только в скайп, либо в проект!

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется текст новогоднего поздравления клиентам

    $15

    Требуется текст новогоднего поздравления клиентам компании. Формально компания называется Гео Менеджер Трейд, но клиенты ее знают как Орион Мониторинг. Поздравление необходимо от лица компании, клиенты компании это либо руководители транспортных компаний, либо начальники "транспортного цеха" ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется копирайтер

    Нужен очень способный и грамотный копирайтер для постоянного сотрудничества. Когда есть задания необходимо сдавать минимум 6 000 символов без пробелов в сутки. Важно строгое соблюдение сроков. Работа сдана не ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод описаний товаров и наполнение магазина

    $250

    Нужно наполнение контентом интернет-магазина с переводом описаний товаров, а также копирайтинг написаний к уже существующим. Контент: взять 150 шерстяных ковров из категории top sellers с overstock.com: создать товар в админке Spree, перевести ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер

    $50

    Нужно писать (РЕРАЙТИТЬ) каждый месяц по 10 статей на тему, связанную с Женским Счастьем, например: — как обрести счастье — как найти гармонию в себе — как успешно выйти замуж ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад