S_project

Сергей S_project

 
58 летРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Статьи по теме ремонта автомобилей

    Необходимо написать небольшие статьи по теме ремонта автомобилей. Требования к исполнителю: грамотность, умение последовательно и логически правильно выражать свои мысли при раскрытии заданной темы, хотя-бы начальное владение вопросом, естественно, необходимы уникальные тексты. Прсьба, указывайте адекватные ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тексты про оздоровительные комплексы

    Необходимо написать цикл статей про оздоровительные комплексы. Требования к текстам: грамотное написание, полезность для читателя, уникальность, логически-правильное изложение материала. Стоимость - 35 рублей за 1000 знаков текста бп. Возможно постоянное сотрудничество.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статьи по ремонту автомобилей

    Необходимо написать статьи по ремонту различных узлов автомобилей. Требования к текстам: грамотность, раскрытие темы, логически правильное изложение материала, уникальность. Стоимость - 35 рублей за 1000 знаков текста бп. Возможно постоянное сотрудничество.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Описания торгового оборудования

    Необходимо сделать описания различных видов оборудования для торговли и общепита. Не технические данные этого оборудования, а описания назначения и функциональности. Требования к текстам: грамотность, логически правильное построение, уникальность, отсутствие воды. Стоимость - 35 рублей за ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статьи про грузоперевозки

    Необходимо написать интересные статьи по теме Грузоперевозки.Ключи я даю, конкретные темы тоже. Тексты должны быть уникальными, без ошибок и воды. Стоимость - 35 рублей за 1000 знаков текста бп.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статьи по дизайну интерьера

    Необходимо написать интересные статьи по теме Дизайн интерьера. Ключи я даю, конкретные темы тоже. Тексты должны быть уникальными, без ошибок и воды. Стоимость - 35 рублей за 1000 знаков текста бп.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отредактировать тексты

    $20

    Необходимо отредактировать тексты, проверить их на наличие орфографических, грамматических, речевых ошибок, исправить их. Стоимость - 2 рубля за 1000 знаков текста бп. Возможно долгосрочное сотрудничество.

    Редактирование и Корректура56 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статьи по различному инструменту.

    $200

    Требуются авторы для написания статей по различному инструменту. Требования к кандидатам: грамотность, умение логически правильно и содержательно (без воды) писать уникальные тексты подобной тематики. Просьба в заявках сообщать адекватную стоимость своей работы.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Статьи про бани, сауны.

    $300

    Необходимо написать большое количество статей по теме - бани, сауны. Требования к текстам: уникальность, грамотность и логичность изложения материала, статьи должны быть осмысленными, без воды, чтобы их интересно было читать.

    Копирайтинг56 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статьи по бытовой технике

    $500

    Необходимо написать большое количество статей для сайта по продаже бытовой техники. Требования к авторам: грамотность, владение вопросом, лаконичность, умение логически верно и понятно излагать свои мысли. Большая просьба к авторам: указывайте адекватную цену за свою ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статьи по профессиям

    $250

    Необходимо написать статьи для сайта по поиску работы по различным специальностям. Требования к текстам: грамотность, правильное логическое построение, уникальность, осмысленно вставленные ключевые слова. Просьба к авторам: сообщайте адекватную стоимость своих услуг.

    Статьи для сайта
    Копирайтинг47 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты для Интернет-магазина

    $250

    Необходимо написать тексты для Интернет-магазина по курительным принадлежностям. Требования к кандидатам: грамотность, умение интересно и логически-последовательно написать текст информационного содержания. Стоимость 28 рублей за 1000 знаков текста бп. Возможно долгосрочное сотрудничество.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт новостей

    $500

    Требуется ежедневный рерайт текстов для новостного сайта. Требования к авторам: грамотность, ответственность, умение уловить смысл исходного текста, интересно и лаконично отразить его в готовой новости. Просьба в заявках указывать адекватную цену за предложенную работу.

    Рерайт текста
    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи для сайта бытовой техники

    $500

    Необходимо написать большое количество статей для сайта по продаже бытовой техники. Требования к авторам: грамотность, владение вопросом, лаконичность, умение логически верно и понятно излагать свои мысли. Большая просьба к авторам: указывайте адекватную цену за свою ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Контент-менеджер

    $250

    Необходимо на постоянной основе заливать готовые тексты и фото на сайт. Работа несложная, просьба к потенциальным исполнителям - указывать адекватную стоимость своей работы.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи мебельной тематики

    $250

    Необходимо написать большое количество статей на мебельную тематику. Требования к текстам: уникальность, грамотность написания, отсутствие "воды", правильное использование заданных ключевых слов. Просьба к авторам: сообщайте в заявках адекватную цену за свою работу.

    Копирайтинг61 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Описания товаров автомобильной тематики

    $500

    Необходимо создать описания для товаров автомобильной тематики. Описания должны быть написаны грамотно, с высокой степенью уникальности. Просьба в своих заявках указывать адекватную цену за написание 1000 символов текста бп.

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
sasha2007
Наталья 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
9 баллов
9 лет назад
Статьи по различному инструменту.
Приятный заказчик. Быстрая оплата. Все вопросы, касающиеся ТЗ, решались оперативно.
Сотрудничество с Натальей очень понравилось. Ответственный и грамотный исполнитель, всегда на связи, на замечания реагирует адекватно. При необходимости, обязательно воспользуюсь услугами этого автора. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Evgeniy0710
Евгений 
43 годаКазахстан
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$65
10 баллов
9 лет назад
Отзывы на фильмы
Доволен сотрудничеством, рекомендую!
В целом, Евгений пишет неплохо. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$2000
10 баллов
10 лет назад
Статьи про мебель
Спасибо за интересный проект! Буду рада продолжению сотрудничества!
Сотрудничеством с Кристиной, как и всегда, остался очень доволен. Все точно по заданию, грамотно, красиво, читабельно!
Ответный отзыв
teddy_
Алла 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
127 отзывов(-4)
$70
10 баллов
10 лет назад
Контент-менеджер
Отличный заказчик. Приятно работать, четко поставил задание. С оплатой задержек не было.
Алла очень хорошо выполнила работу по наполнению сайта контентом, всегда на связи, корректна и исполнительна. Рекомендую и сам продолжаю сотрудничество.
Ответный отзыв
AnneBonny
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Статьи для сайта бытовой техники
Хочу выразить личную благодарность Сергею за превосходное сотрудничество. Отличная и своевременная оплата, понимание и надёжность - вот основные черты этого замечательного заказчика! Буду рада продолжать сотрудничество с ним и в дальнейшем!
Ника своевременно и качественно справляется с поставленными задачами. Сотрудничество с этим автором мне очень понравилось, продолжаем работать дальше.
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