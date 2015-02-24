Необходимо написать небольшие статьи по теме ремонта автомобилей. Требования к исполнителю: грамотность, умение последовательно и логически правильно выражать свои мысли при раскрытии заданной темы, хотя-бы начальное владение вопросом, естественно, необходимы уникальные тексты. Прсьба, указывайте адекватные ...
- Копирайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать цикл статей про оздоровительные комплексы. Требования к текстам: грамотное написание, полезность для читателя, уникальность, логически-правильное изложение материала. Стоимость - 35 рублей за 1000 знаков текста бп. Возможно постоянное сотрудничество.Закрыт8 лет назад
Необходимо написать статьи по ремонту различных узлов автомобилей. Требования к текстам: грамотность, раскрытие темы, логически правильное изложение материала, уникальность. Стоимость - 35 рублей за 1000 знаков текста бп. Возможно постоянное сотрудничество.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать описания различных видов оборудования для торговли и общепита. Не технические данные этого оборудования, а описания назначения и функциональности. Требования к текстам: грамотность, логически правильное построение, уникальность, отсутствие воды. Стоимость - 35 рублей за ...Закрыт8 лет назад
Необходимо написать интересные статьи по теме Грузоперевозки.Ключи я даю, конкретные темы тоже. Тексты должны быть уникальными, без ошибок и воды. Стоимость - 35 рублей за 1000 знаков текста бп.Закрыт8 лет назад
Необходимо написать интересные статьи по теме Дизайн интерьера. Ключи я даю, конкретные темы тоже. Тексты должны быть уникальными, без ошибок и воды. Стоимость - 35 рублей за 1000 знаков текста бп.Копирайтинг15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Необходимо отредактировать тексты, проверить их на наличие орфографических, грамматических, речевых ошибок, исправить их. Стоимость - 2 рубля за 1000 знаков текста бп. Возможно долгосрочное сотрудничество.Редактирование и Корректура56 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Необходимо написать статью по теме строительства и ремонта. Статья должна быть с ключевыми словами (даются в ТЗ), грамотно и интересно написанная. Проект недорогой (кризис).Копирайтинг24 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $200
Требуются авторы для написания статей по различному инструменту. Требования к кандидатам: грамотность, умение логически правильно и содержательно (без воды) писать уникальные тексты подобной тематики. Просьба в заявках сообщать адекватную стоимость своей работы.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $300
Необходимо написать большое количество статей по теме - бани, сауны. Требования к текстам: уникальность, грамотность и логичность изложения материала, статьи должны быть осмысленными, без воды, чтобы их интересно было читать.Копирайтинг56 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
Необходимо написать статьи для интернет магазина товаров для животных.Копирайтинг45 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Необходимо написать большое количество статей для сайта по продаже бытовой техники. Требования к авторам: грамотность, владение вопросом, лаконичность, умение логически верно и понятно излагать свои мысли. Большая просьба к авторам: указывайте адекватную цену за свою ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $250
Необходимо написать статьи для сайта по поиску работы по различным специальностям. Требования к текстам: грамотность, правильное логическое построение, уникальность, осмысленно вставленные ключевые слова. Просьба к авторам: сообщайте адекватную стоимость своих услуг.Копирайтинг47 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо написать тексты для Интернет-магазина по курительным принадлежностям. Требования к кандидатам: грамотность, умение интересно и логически-последовательно написать текст информационного содержания. Стоимость 28 рублей за 1000 знаков текста бп. Возможно долгосрочное сотрудничество.Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется ежедневный рерайт текстов для новостного сайта. Требования к авторам: грамотность, ответственность, умение уловить смысл исходного текста, интересно и лаконично отразить его в готовой новости. Просьба в заявках указывать адекватную цену за предложенную работу.Копирайтинг39 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Необходимо написать большое количество статей для сайта по продаже бытовой техники. Требования к авторам: грамотность, владение вопросом, лаконичность, умение логически верно и понятно излагать свои мысли. Большая просьба к авторам: указывайте адекватную цену за свою ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $250
Необходимо на постоянной основе заливать готовые тексты и фото на сайт. Работа несложная, просьба к потенциальным исполнителям - указывать адекватную стоимость своей работы.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Необходимо написать большое количество статей на мебельную тематику. Требования к текстам: уникальность, грамотность написания, отсутствие "воды", правильное использование заданных ключевых слов. Просьба к авторам: сообщайте в заявках адекватную цену за свою работу.Копирайтинг61 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
Необходимо создать описания для товаров автомобильной тематики. Описания должны быть написаны грамотно, с высокой степенью уникальности. Просьба в своих заявках указывать адекватную цену за написание 1000 символов текста бп.Копирайтинг25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо сделать рерайт текстов медицинской тематики. ссылки на исходники я даю. Просьба к соискателям работы: указывайте адекватную цену за выполнение рерайта.Копирайтинг37 заявокЗакрыт10 лет назад