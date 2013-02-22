Отзывы на фильмы

$250
КопирайтингЗавершен26 заявок537 просмотров
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Необходимо написать большое количество отзывов на фильмы, режиссеров и актеров. Оплата - меньше 1 долл за 1000 символов текста бп.

11 лет назад
S_project
Сергей 
58 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Evgeniy0710
Евгений 
43 годаКазахстан
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$65
10 дней
В целом, Евгений пишет неплохо. Сотрудничеством доволен.
Доволен сотрудничеством, рекомендую!
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