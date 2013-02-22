Отзывы на фильмы

Интересует написание статей на тему маникюра и т.п. что с этим связанно (здоровье ногтей, болезни, дизайн и т.п.) Ваши расценки за копирайт 1к симв без пробелов? Интересуют копирайтеры, которым это реально интересно и в этом разбираются.