Evgeniy0710

Евгений Evgeniy0710

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Журналист/Копирайтер

Дипломированный журналист/редактор с высшим профессиональным образованием. Пишу продающий текст, коммерческие предложения, SEO оптимизированные и авторские статьи. Придерживаюсь позиции жестких дедлайнов: обрабатываю заказы строго согласно ТЗ, несу материальную ответственность за срыв срока. Приоритет - долговременное сотрудничество  

Работаю над собственным проектом нон-фикшн, пишу для журналов. 

Увлекаюсь фотографией, люблю философию и дайвинг, бегаю по утрам, читаю, езжу на Ладе.

Отзывы заказчиков

fox1q
Юрий 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Новости тур. тематики
WordPressНаписание статей
Очень быстро написал отличную статью на небольшие деньги. Рекомендую.
Сотрудничество с Юрием в двух словах не опишешь. Это заказчик с большой буквы. Уважительное отношение к исполнителю, четкое сформулированное задание, ответственный подход и оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Slando10
Алексей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
9 баллов
11 лет назад
Журналист на новостной экономический портал
От сотрудничества с Евгением остались только положительные отзывы. Работа выполняется точно в срок и все как описано в ТЗ. Выполненные статьи интересны для чтения, а материал емко и разносторонне описывает нужную тему. Хороший копирайтер с которым приятно сотрудничать.
Благодарю за приятное сотрудничество.
Ответный отзыв
tyabin
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Статьи на строительную тематику
Отличный исполнитель. Быстро, качественно, приемлемая цена. 10 из 10!
С первого заказа видно, что человек является профессионалом в своем деле. Очень доволен сотрудничеством и отношением к работе. Рекомендую!
Ответный отзыв
Robessar
Даниил 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Автор для сайта мужской тематики
Талантливый и ответственный исполнитель, чувствуется что человек любит свою профессию. Рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничеством удовлетворен!
Ответный отзыв
alexuc
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Рерайт текста
Грамотно, уникально, в срок. Рекомендую.
Сотрудничеством очень доволен, оплата в оговоренные сроки, а это немаловажно в наше время. С уважением и надеждой на длительное сотрудничество!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
6 отзывов
от $1
от 1 дня
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