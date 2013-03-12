Журналист/Копирайтер
Дипломированный журналист/редактор с высшим профессиональным образованием. Пишу продающий текст, коммерческие предложения, SEO оптимизированные и авторские статьи. Придерживаюсь позиции жестких дедлайнов: обрабатываю заказы строго согласно ТЗ, несу материальную ответственность за срыв срока. Приоритет - долговременное сотрудничество
Работаю над собственным проектом нон-фикшн, пишу для журналов.
Увлекаюсь фотографией, люблю философию и дайвинг, бегаю по утрам, читаю, езжу на Ладе.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
WordPressНаписание статей
Очень быстро написал отличную статью на небольшие деньги. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничество с Юрием в двух словах не опишешь. Это заказчик с большой буквы. Уважительное отношение к исполнителю, четкое сформулированное задание, ответственный подход и оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
$200
9 баллов
11 лет назад
От сотрудничества с Евгением остались только положительные отзывы. Работа выполняется точно в срок и все как описано в ТЗ. Выполненные статьи интересны для чтения, а материал емко и разносторонне описывает нужную тему. Хороший копирайтер с которым приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
Благодарю за приятное сотрудничество.
$1
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель. Быстро, качественно, приемлемая цена. 10 из 10!
Ответный отзыв
С первого заказа видно, что человек является профессионалом в своем деле. Очень доволен сотрудничеством и отношением к работе. Рекомендую!
$2
10 баллов
12 лет назад
Талантливый и ответственный исполнитель, чувствуется что человек любит свою профессию. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Сотрудничеством удовлетворен!
$70
10 баллов
12 лет назад
Грамотно, уникально, в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством очень доволен, оплата в оговоренные сроки, а это немаловажно в наше время. С уважением и надеждой на длительное сотрудничество!
Копирайтинг
6 отзывов
от $1
от 1 дня
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