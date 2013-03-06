Необходимо написание примерно 175 текстов. Тематика - итальянские мебельные фабрики. Некоторые фабрики есть на русском языке и соответственно необходимо переделать текст в уникальны. Некоторые фабрики есть как на английском так и на итальянском языке. Их необходимо перевести (возможен перевод через программы-переводчики) и доведение его до необходимой кондиции.

На каждый текст примерно по 1500 символов без пробелов.

Примерный бюджет 25 000 руб.

Так же обязательны примеры текстов по мебельной тематике, а ещё лучше по мебельным фабрикам.