Нужны статьи на тему лодочных моторов

КопирайтингЗавершен17 заявок229 просмотров
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Нужны статьи (для начала 5 статей) для сайта, осуществляющего продажу лодочных моторов японского производства. Объем статей 2000 - 2300 знаков, оплата 65 руб за 1К. Срок - два дня.

11 лет назад
fenixvl
59 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Nikolai11
Николай 
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 лет назад
$20
2 дня
Традиционно, статьи написаны быстро, в полном соответствии с ТЗ. Приятно читать то, что пишет Николай. SEO статьи написаны без поискового шума, легки для прочтения, все ключи учтены.
С Владимиром очень приятно и комфортно работать. Оперативные консультации, проверка работ и быстрая оплата. Надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться.
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